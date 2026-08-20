Khởi tố kẻ đạp ngã chồng cũ của bạn gái

Ngày 20/8, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Đắk Lắk cho biết đơn vị đã khởi tố, bắt tạm giam Đào Minh Thuận (35 tuổi, trú tại xã Krông Pắk) để điều tra về tội Cố ý gây thương tích.

Đào Minh Thuận đạp ngã chồng cũ của bạn gái (Ảnh: Cắt từ clip).

Theo điều tra ban đầu của cơ quan công an, khoảng 15h ngày 3/8, Thuận đang ngồi tại quán nước của bạn gái là bà L. (39 tuổi) ở trước hoa viên xã Krông Pắk thì có ông N.K. (47 tuổi, trú tại thôn 2, xã Krông Pắk, chồng cũ của bà L.) chạy xe máy đến quán.

Tại đây, ông K. được cho là đã có lời lẽ chửi bới, lăng mạ vợ cũ. Thấy Thuận nhìn mình, ông K. tiếp tục quay sang mắng chửi Thuận rồi lên xe rời đi.

Cho rằng mình và bạn gái bị xúc phạm, Thuận điều khiển xe máy đuổi theo. Khi đến tuyến tỉnh lộ 9, đoạn qua thôn Phước An 6, xã Krông Pắk, Thuận áp sát xe của ông K. rồi dùng chân đạp vào lưng khiến nạn nhân ngã văng xuống đường.

Đối tượng thực nghiệm lại hiện trường vụ việc (Ảnh: Dũng Nguyễn).

Tiếp đó, Thuận dừng xe máy, tiếp cận nạn nhân và đạp vào lưng của người này. Vụ việc chỉ dừng lại khi có người dân đến can ngăn. Ông K. được người dân đưa đến Trung tâm Y tế Krông Pắk cấp cứu.

Clip Thuận đạp ngã chồng cũ của bạn gái được đăng tải đã gây bức xúc dư luận. Đào Minh Thuận từng có một tiền án về tội Cướp giật tài sản.