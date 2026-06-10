Khởi tố kẻ 28 lần giao cấu với bé gái dưới 16 tuổi

Ngày 10/6, Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Đắk Lắk, thông tin đơn vị đã phê chuẩn quyết định khởi tố bị can, lệnh bắt tạm giam đối với Trương Chí Lịch (SN 2006, trú tại xã Sơn Hòa, Đắk Lắk) về tội Giao cấu hoặc thực hiện hành vi quan hệ tình dục khác với người từ đủ 13 tuổi đến dưới 16 tuổi.

Đối tượng Trương Chí Lịch tại cơ quan công an (Ảnh: Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Đắk Lắk).

Theo điều tra ban đầu, Lịch có quen biết với cháu N.H.K.M. (SN 2010, trú tại xã Sơn Hòa). Trong thời gian từ tháng 6/2025 đến cuối tháng 4 năm nay, đối tượng Lịch đã 28 lần thực hiện hành vi giao cấu với cháu gái này.

Sau khi phát hiện sự việc, gia đình của cháu M. đã đến cơ quan công an trình báo, tố giác hành vi của đối tượng. Tiếp nhận tin báo, cơ quan công an nhanh chóng vào cuộc xác minh, thu thập chứng cứ trong vụ án.

Vụ việc đang được Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Đắk Lắk điều tra, làm rõ.