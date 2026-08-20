Khởi tố gã con rể chém bố vợ trọng thương

Ngày 20/8, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Gia Lai cho biết đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can và ra lệnh tạm giam Phạm Văn Dũng (42 tuổi, trú tại thôn Chánh Mẫn, xã Xuân An) về tội Sử dụng trái phép vũ khí quân dụng.

Cơ quan chức năng đang củng cố hồ sơ để khởi tố bổ sung các tội Cố ý gây thương tích và Chống người thi hành công vụ đối với Phạm Văn Dũng.

Đối tượng Phạm Văn Dũng bị bắt giữ sau khi dùng hung khí gây thương tích cho ông T. (Ảnh: Công an tỉnh Gia Lai).

Theo kết quả điều tra, Dũng nghi ngờ ông N.K.T. (64 tuổi, trú cùng thôn) tác động để vợ Dũng là chị N.T.T.N. (con ông T.) ly hôn với mình, nên nảy sinh tâm lý trả thù.

Chiều 11/8, thấy ông T. đang ngồi trước cửa hàng phế liệu trong thôn, Dũng dùng hung khí chém liên tiếp vào người nạn nhân, gây thương tích ở tay và vai. Người dân kịp thời can ngăn, tước hung khí và đưa ông T. đi cấp cứu.

Sau đó, Dũng còn về nhà lấy thêm 2 con dao đến tìm gia đình ông T. để đe dọa, gây mất an ninh, trật tự tại địa phương.

Cơ quan chức năng thu giữ hung khí được Dũng dùng để gây án (Ảnh: Công an tỉnh Gia Lai).

Nhận tin báo, Công an xã Xuân An đến nhà yêu cầu Dũng về trụ sở làm việc. Tuy nhiên, đối tượng không chấp hành mà còn chửi bới, cầm dao đe dọa, ném gạch, đá về phía lực lượng làm nhiệm vụ.

Đến 20h cùng ngày, lực lượng công an đã khống chế, tước hung khí và bắt giữ đối tượng, đưa về trụ sở làm việc.