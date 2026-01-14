Khởi tố đối tượng sử dụng mạng xã hội công kích, bôi nhọ lãnh đạo

Ngày 14/1, cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Thanh Hóa đã khởi tố bị can, thi hành lệnh bắt tạm giam Lê Minh Vũ (SN 1968, trú tại phường Hải Bình, tỉnh Thanh Hóa) về tội Lợi dụng các quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích của nhà nước, quyền, lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân.

Theo tài liệu của cơ quan điều tra, từ năm 2023 đến năm 2025, Lê Minh Vũ thường xuyên sử dụng tài khoản mạng xã hội mang tên “Lê Minh Vũ” và Fanpage cá nhân để đăng tải nhiều bài viết có nội dung thể hiện quan điểm, ngôn từ mang tính phủ nhận, công kích, thiếu căn cứ đối với Đảng, Nhà nước và các cơ quan chính quyền.

Lê Minh Vũ (Ảnh: Công an Thanh Hóa).

Vũ còn thường xuyên đăng các nội dung thông tin có tính chất xúc phạm, bôi nhọ danh dự, uy tín của lãnh đạo Đảng, Nhà nước, địa phương.

Những nội dung này có dấu hiệu xâm hại lợi ích của nhà nước, gây ảnh hưởng tiêu cực đến an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội; gây hoang mang dư luận, tạo ra nhận thức sai lệch, tiêu cực về công tác cán bộ cũng như hoạt động của các cơ quan chức năng.

Khám xét nơi ở của đối tượng, lực lượng công an đã thu giữ nhiều tài liệu, tang vật có liên quan đến hành vi phạm tội.