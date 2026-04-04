Khởi tố đối tượng sản xuất 510 tấn giá đỗ bằng chất độc 6-Benzylaminopurine

Ngày 4/4, Công an tỉnh Lào Cai cho biết đã ra quyết định khởi tố bị can đối với Chu Thị Hòa (SN 1990, quê Phú Thọ) về tội Vi phạm quy định về an toàn thực phẩm.

Các quyết định trên đã được Viện kiểm sát Nhân dân tỉnh Lào Cai phê chuẩn.

Trước đó ngày 29/3, cảnh sát nhận được tin báo tố giác tội phạm của người dân về việc, một cơ sở có sử dụng chất độc hại để sản xuất giá đỗ, Phòng Cảnh sát kinh tế Công an tỉnh Lào Cai sau đó đã vào cuộc điều tra, khám xét khẩn cấp nơi sản xuất giá đỗ của Chu Thị Hòa.

Chu Thị Hòa tại cơ quan công an (Ảnh: Thiên Bình).

Tại hiện trường, lực lượng chức năng phát hiện và thu giữ trên 4 tấn giá đỗ thương phẩm, số hàng này đang chuẩn bị được vận chuyển bán ra thị trường.

Cảnh sát cho biết, kết quả giám định của Viện Khoa học hình sự (Bộ Công an) xác định, toàn bộ số giá đỗ trên đều có chứa chất 6-Benzylaminopurine (6-BAP). Đây là chất không được phép sử dụng trong chế biến thực phẩm, gây tác hại cho sức khỏe con người.

Theo nhà chức trách, việc sử dụng chất này có thể gây ra những hậu quả nghiêm trọng đến sức khỏe người tiêu dùng, bao gồm tổn thương gan, thận, phổi và nguy cơ dẫn đến tử vong nếu tiếp xúc lâu dài.

Bên trong cơ sở sản xuất giá đỗ của Chu Thị Hòa (Ảnh: Thiên Bình).

Tại cơ quan điều tra, đối tượng Chu Thị Hòa khai nhận đã sử dụng hóa chất 6-BAP trong quá trình sản xuất giá đỗ khi sản phẩm được 2 ngày tuổi nhằm kích thích tăng trưởng nhanh, giúp giá đỗ mập, đẹp, dễ tiêu thụ và tăng khả năng cạnh tranh trên thị trường.

Trung bình mỗi ngày, Hòa sản xuất từ 700kg đến trên 1 tấn giá đỗ có chứa chất độc hại 6-BAP, cung cấp chủ yếu ra các chợ đầu mối tại khu vực Vĩnh Phúc, xã Sơn Tây (Hà Nội) và một phần tại tỉnh Lào Cai.

"Quá trình kiểm tra, đối chiếu hồ sơ sổ sách bán hàng, thu thập từ nhiều nguồn dữ liệu, đối tượng Hòa khai nhận, từ tháng 1/2024 đến tháng 3, cơ sở này đã sản xuất khoảng 510 tấn giá đỗ có sử dụng chất độc hại tiêu thụ ra ngoài thị trường", vị đại diện Công an tỉnh Lào Cai thông tin.

Công an tỉnh đang tiếp tục củng cố hồ sơ, thu thập tài liệu để xử lý vụ việc theo quy định của pháp luật.