Khởi tố đối tượng lừa bán ô tô giá rẻ để chiếm đoạt tiền cọc

Ngày 16/5, Công an tỉnh Tuyên Quang cho biết vừa ra quyết định khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can với Nguyễn Văn Chung (SN 1996, quê Thái Nguyên) về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Nguyễn Văn Chung tại cơ quan công an (Ảnh: Công an Tuyên Quang).

Theo cảnh sát, từ tháng 3/2025 đến tháng 4/2026, Chung sử dụng tài khoản mạng xã hội Facebook “Nguyễn Chung” và tài khoản Zalo “Nguyễn Chung Tn” để đăng các bài viết với nội dung "bán ô tô cũ giá rẻ".

Sau khi người mua liên hệ, Chung sẽ yêu cầu nạn nhân chuyển tiền đặt cọc để giữ xe. Chung còn viện lý do có nhiều người đang hỏi mua xe để thúc ép khách hàng nhanh chóng chuyển tiền cọc.

Sau khi nhận được tiền cọc, Chung tiếp tục yêu cầu người mua chuyển thêm các khoản phí khác rồi chiếm đoạt toàn bộ số tiền.

Nhà chức trách cho hay, với thủ đoạn trên, Nguyễn Văn Chung đã chiếm đoạt của các nạn nhân ở nhiều tỉnh, thành phố trên cả nước với tổng số tiền trên 200 triệu đồng.

Công an tỉnh Tuyên Quang đề nghị những ai là bị hại, liên quan đến vụ án trên, liên hệ qua điều tra viên Ma Mạnh Tùng, số điện thoại 0388.218.282 để được hỗ trợ, làm rõ vụ việc.