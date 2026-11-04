Chiều 4/11, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Lào Cai cho biết đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, lệnh bắt bị can để tạm giam đối với Lý A Lềnh (SN 1985, ở xã Mường Khương, tỉnh Lào Cai) về tội Giết người.

Lềnh thời điểm bị cảnh sát bắt giữ (Ảnh: Công an cung cấp).

Trước đó, khoảng 0h30 ngày 2/11, Công an xã Mường Khương nhận được tin báo của anh Lý A Tờ (SN 1980, ở xã Mường Khương) với nội dung, tối 1/11, Tờ mời Lý A Lềnh (là em trai ruột của anh Tờ) và hàng xóm, họ hàng sang nhà ăn cơm, uống rượu. Đến 22h cùng ngày, Lềnh và mọi người ra về.

Tuy nhiên tới khoảng 0h ngày 2/11, Lềnh bất ngờ cầm dao sang nhà anh Tờ rồi chém nhiều nhát vào vợ chồng anh Tờ cùng cháu gái là con anh Tờ. Ba nạn nhân bị thương, đang được điều trị tại Bệnh viện đa khoa tỉnh Lào Cai.

Sau khi gây án, Lềnh bỏ trốn lên rừng.

Sau khi tiếp nhận thông tin, lãnh đạo Công an tỉnh Lào Cai đã chỉ đạo, huy động tối đa lực lượng tổ chức truy tìm đối tượng Lềnh.

Hơn 24 giờ kể từ khi tiếp nhận thông tin, đến 15h ngày 3/11, các lực lượng chức năng đã bắt giữ được Lý A Lềnh khi đối tượng này đang lẩn trốn tại khu vực đồi phía sau nhà mình.