Khởi tố đối tượng đâm tử vong thượng úy công an ở Thái Bình

Căn cứ kết quả điều tra ban đầu và tài liệu, chứng cứ thu thập được, ngày 25/9, Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an tỉnh Thái Bình đã ra quyết định khởi tố vụ án hình sự Giết người xảy ra đêm ngày 22/9 tại tổ dân phố số 5, thị trấn An Bài, huyện Quỳnh Phụ, tỉnh Thái Bình.

Cơ quan Cảnh sát điều tra cũng ra quyết định khởi tố bị can, thực hiện lệnh bắt bị can đang bị tạm giữ hình sự để tạm giam đối với Võ Tiến Mạnh (21 tuổi, trú tại xã Quang Bình, huyện Kiến Xương, tỉnh Thái Bình) về tội Giết người.

Đối tượng Võ Tiến Mạnh bị bắt giữ sau 14 giờ kể từ khi gây án (Ảnh: Công an Thái Bình).

Các quyết định, lệnh nói trên đã được Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Thái Bình phê chuẩn.

Trước đó, vào 21h50 ngày 22/9, chiến sĩ Đỗ Văn Tú, cán bộ Công an thị trấn An Bài, huyện Quỳnh Phụ, đang trong ca trực thì nhận được tin báo của quần chúng nhân dân tại tổ 5, thị trấn An Bài, huyện Quỳnh Phụ, xuất hiện một đối tượng nghi vấn có hành vi trộm cắp tài sản.

Chiến sĩ Đỗ Văn Tú xuống địa bàn nắm tình hình, quá trình tiếp cận đối tượng đã bị đối tượng dùng dao nhọn đâm nhiều nhát, tử vong sau đó tại bệnh viện.

14 giờ sau khi gây án, đối tượng Võ Tiến Mạnh bị bắt khi đang lẩn trốn tại tỉnh Ninh Bình.

Ngày 24/9, Thượng tướng Trần Quốc Tỏ - Thứ trưởng Bộ Công an - đã ký quyết định truy thăng cấp bậc hàm từ Trung úy lên Thượng úy đối với chiến sĩ Đỗ Văn Tú.