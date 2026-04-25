Khởi tố đối tượng chiếm đoạt tài sản, làm giả tài liệu trường đại học

Ngày 25/4, Công an tỉnh Tuyên Quang cho biết đã ra quyết định khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can và lệnh bắt tạm giam Phạm Quốc Dương (SN 1983, ở TP Hà Nội), về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản và Làm giả tài liệu của cơ quan, tổ chức.

Phạm Quốc Dương tại cơ quan công an (Ảnh: Công an Tuyên Quang).

Từ tháng 12/2020 đến tháng 3/2025, Dương được Trường Đại học Trưng Vương giao quản lý 2 lớp đại học chuyên ngành Luật Kinh tế hệ vừa làm vừa học tại tỉnh Hà Giang (cũ). Tuy nhiên đối tượng này đã lợi dụng sơ hở trong quản lý của nhà trường, cho 7 người không qua thi tuyển vào học 2 lớp trên.

Ngoài ra, Dương còn hứa hẹn sẽ bố trí cho các cá nhân này dự thi sau để hợp thức hóa thủ tục thi tuyển đầu vào.

Cảnh sát cho biết từ năm 2020 đến năm 2025, Phạm Quốc Dương không báo cáo Trường Đại học Trưng Vương, tiếp tục cho 7 người trên theo học và thu của họ số tiền trên 300 triệu đồng.

Khi thu tiền, Dương nói đây là lệ phí thi tuyển sinh và học phí. Số tiền này Dương không nộp về Trường Đại học Trưng Vương mà chiếm đoạt để sử dụng vào mục đích cá nhân.

Đến tháng 2/2025, Phạm Quốc Dương đã tổ chức cho lớp học trên hoàn thành các kỳ thi, đủ điều kiện công nhận tốt nghiệp. Một số cá nhân cần bằng tốt nghiệp để nộp vào hồ sơ đã yêu cầu Dương liên hệ, đôn đốc Trường Đại học Trưng Vương cấp bằng tốt nghiệp đại học.

Để tiếp tục che giấu hành vi phạm tội, Dương đã làm giả giấy chứng nhận tốt nghiệp tạm thời của Trường Đại học Trưng Vương và cung cấp cho những người đã nộp tiền học phí cho mình.

Vụ án đang được tiếp tục điều tra, mở rộng.