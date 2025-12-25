Khởi tố cửa hàng trưởng chiếm đoạt hơn 7,3 tỷ đồng tiền bán xăng dầu

Ngày 25/12, Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an tỉnh Đắk Lắk, cho biết đơn vị đã khởi tố bị can, bắt tạm giam Võ Thái Huy (33 tuổi, trú tại phường Tuy Hòa, Đắk Lắk), cựu Cửa hàng trưởng Cửa hàng xăng dầu Sông Hinh để điều tra về tội Tham ô tài sản.

Theo kết quả điều tra ban đầu, trong thời gian làm việc tại cửa hàng kinh doanh xăng dầu, Huy chịu trách nhiệm trực tiếp trong việc tổ chức bán xăng dầu, theo dõi doanh thu, quản lý công nợ và nộp tiền bán hàng về công ty theo quy định.

Bị can Võ Thái Huy (áo hồng) bị bắt giam (Ảnh: Công an tỉnh Đắk Lắk).

Từ tháng 4 đến tháng 7/2024, lợi dụng chức vụ được giao và sự tin tưởng của lãnh đạo công ty, Huy đã chiếm đoạt tiền khách hàng thanh toán mua xăng dầu bằng tiền mặt hoặc yêu cầu chuyển khoản vào tài khoản cá nhân.

Sau đó, Huy đã chiếm đoạt, sử dụng số tiền này để phục vụ mục đích cá nhân và tham gia cá độ bóng đá qua mạng.

Để che giấu hành vi phạm tội, Huy lập khống các báo cáo thu hồi công nợ, cung cấp cho công ty nhiều biên bản xác nhận công nợ không đúng thực tế, ghi khống thông tin khách hàng, số tiền còn nợ và tình hình thanh toán nhằm đối phó với công tác kiểm tra, giám sát từ công ty.

Với thủ đoạn trên, Huy đã chiếm đoạt của công ty xăng dầu tổng số tiền hơn 7,3 tỷ đồng, gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến hoạt động sản xuất, kinh doanh và uy tín của doanh nghiệp.