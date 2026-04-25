Khởi tố Chủ tịch kiêm Giám đốc công ty sản xuất nước tăng lực giả

Ngày 25/4, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Quảng Trị thông tin đã khởi tố bị can, bắt tạm giam Nguyễn Sơn Tùng (SN 1989, trú tại khu phố 4, phường Ba Đồn, Quảng Trị) về tội Sản xuất, buôn bán hàng giả là thực phẩm.

Tùng là Chủ tịch Hội đồng quản trị kiêm Giám đốc Công ty TNHH thương mại và sản xuất QUABICO, có địa chỉ tại phường Đồng Thuận, tỉnh Quảng Trị.

Cơ quan chức năng tống đạt quyết định khởi tố bị can đối với Nguyễn Sơn Tùng (Ảnh: Quang Văn).

Theo kết quả điều tra, từ năm 2024, Tùng thành lập doanh nghiệp, công bố sản phẩm và sản xuất một loại nước tăng lực có hương vị tổng hợp (vị nguyên bản, vị dâu). Tuy nhiên, cơ sở của Tùng không thực hiện việc kiểm soát chất lượng sản phẩm theo quy định.

Thành phần thực tế trong nước tăng lực do doanh nghiệp của Tùng sản xuất không phù hợp với tiêu chuẩn quốc gia quy định về nước giải khát, không đúng thực tế với nội dung bản tự công bố mà đơn vị này đã đăng ký với cơ quan có thẩm quyền.

Trong quá trình sản xuất sản phẩm nước tăng lực, doanh nghiệp của Tùng đã tự ý giảm thành phần Cafein (dưới 70%) và không bổ sung thành phần Choline. Các sản phẩm do công ty của Tùng sản xuất tiêu thụ chủ yếu tại các đại lý nhỏ lẻ gần trường học trên địa bàn tỉnh Quảng Trị.

Công an tỉnh Quảng Trị cũng đã tạm giữ lượng lớn chai nước tăng lực giả do công ty của Tùng sản xuất để phục vụ công tác điều tra.