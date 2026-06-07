Khởi tố chủ sở hữu thương hiệu "vải áo dài Đất Lành" ở TPHCM

Ngày 7/6, Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an TPHCM (Phòng Cảnh sát kinh tế) đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Hoàng Thị Bích Ngọc (SN 1986, ngụ phường Tân Sơn Nhì) để điều tra về tội Xâm phạm quyền tác giả.

Bị can Hoàng Thị Bích Ngọc (Ảnh: Nguyễn Trang).

Việc khởi tố bà Hoàng Thị Bích Ngọc được Phòng Cảnh sát kinh tế Công an TPHCM thực hiện theo chỉ đạo của Chính phủ tại Công điện số 38/CĐ-TTg về tăng cường đấu tranh, ngăn chặn và xử lý các hành vi xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ; đồng thời xuất phát từ nguồn tin ban đầu do Phòng An ninh chính trị nội bộ Công an TP Hà Nội cung cấp và sự chỉ đạo quyết liệt của Ban Giám đốc Công an TPHCM.

Kết quả điều tra ban đầu xác định, nhà thiết kế Đỗ Trịnh Hoài Nam là tác giả, đồng thời là chủ sở hữu hợp pháp bộ sưu tập áo dài “Thư từ phố thị”. Tác phẩm đã được Cục Bản quyền tác giả cấp giấy chứng nhận đăng ký quyền tác giả theo quy định của pháp luật và được công bố rộng rãi thông qua các sự kiện văn hóa, chương trình trình diễn thời trang cùng nhiều phương tiện truyền thông.

Mặc dù biết rõ bộ sưu tập này đã được bảo hộ quyền tác giả và chưa được chủ sở hữu cho phép sử dụng, Hoàng Thị Bích Ngọc vẫn sao chép hình ảnh các mẫu thiết kế thuộc bộ sưu tập “Thư từ phố thị”, sử dụng công cụ trí tuệ nhân tạo (AI) để xử lý hình ảnh, sau đó chỉ đạo nhân viên chỉnh sửa, hoàn thiện file thiết kế nhằm phục vụ hoạt động sản xuất, quảng cáo và kinh doanh sản phẩm vải áo dài mang thương hiệu “vải áo dài Đất Lành”.

Mẫu áo dài thuộc bộ sưu tập “Thư từ phố thị” thương hiệu áo dài Đỗ Trịnh Hoài Nam và mẫu áo dài bị Hoàng Thị Bích Ngọc sao chép (Ảnh: Nguyễn Trang).

Theo cảnh sát, hoạt động sản xuất, kinh doanh của Ngọc được tổ chức theo mô hình doanh nghiệp với quy mô thương mại, có bộ phận thiết kế, kinh doanh, sản xuất, máy móc công suất lớn, kho vận, kế toán. Ngoài ra, bị can còn sử dụng nhiều tài khoản mạng xã hội, nhóm bán hàng trực tuyến, hệ thống cộng tác viên chuyên nghiệp để quảng bá trên không gian mạng và tiêu thụ sản phẩm trên nhiều tỉnh, thành phố, tập trung nhiều nhất ở thành phố Hà Nội.

Trung tâm bảo vệ quyền tác giả đã kết luận có sự sao chép giữa hình thức thể hiện mẫu thiết kế áo dài được bảo hộ quyền tác giả của nhà thiết kế Đỗ Trịnh Hoài Nam và sản phẩm vải áo dài do Công ty TNHH In vải áo dài Đất Lành sản xuất, kinh doanh.

Đáng chú ý, sau khi vụ việc bị phát hiện, Hoàng Thị Bích Ngọc đã yêu cầu nhân viên xóa dữ liệu, tin nhắn, hình ảnh và các bài đăng liên quan đến mẫu thiết kế vi phạm trên hệ thống mạng xã hội và các nhóm trao đổi nội bộ của doanh nghiệp để che giấu hành vi, đối phó cơ quan chức năng.

Máy móc, thiết bị sản xuất bị Công an TPHCM niêm phong (Ảnh: Nguyễn Trang).

Hiện Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an TPHCM tiếp tục điều tra, mở rộng vụ án, làm rõ toàn bộ hành vi phạm tội và trách nhiệm của các cá nhân, tổ chức có liên quan để xử lý theo đúng quy định của pháp luật.

Theo Công an TPHCM, việc xử lý hình sự nghiêm minh các hành vi xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ thể hiện quyết tâm của đơn vị trong việc thực hiện nghiêm chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ và lãnh đạo Bộ Công an về tăng cường bảo vệ quyền sở hữu trí tuệ, đấu tranh, xử lý các hành vi xâm phạm quyền tác giả và quyền liên quan.

Đồng thời, việc này góp phần bảo vệ môi trường cạnh tranh lành mạnh, bảo đảm quyền và lợi ích hợp pháp của các tổ chức, cá nhân sáng tạo, qua đó thúc đẩy sự phát triển của kinh tế sáng tạo và công nghiệp văn hóa Việt Nam.