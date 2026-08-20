Khởi tố chủ quán cà phê chứa chấp, môi giới mại dâm

Ngày 20/8, Công an tỉnh Quảng Ninh cho biết, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Quảng Ninh đã phối hợp Công an xã Quảng Đức kiểm tra quán Cafe Bảo An ở thôn Hải Đông, xã Quảng Đức, vào tối 9/8. Tại đây công an bắt quả tang chủ quán Nguyễn Thị Dung (47 tuổi) có hành vi chứa chấp hai đôi nam nữ mua bán dâm tại quán.

Bị can Nguyễn Thị Dung (Ảnh: Công an cung cấp).

Hai người bán dâm được xác định là B.T.H. (39 tuổi, trú tỉnh Lào Cai) và B.T.T. (35 tuổi, trú tỉnh Bắc Ninh). Hai khách mua dâm là T.L.L. (SN 2008, trú tỉnh Lai Châu) và T.L.T. (SN 2006, trú tỉnh Lai Châu).

Theo điều tra, Dung thuê nhà số 4 ở thôn Hải Đông để mở quán bán nước giải khát mang tên Cafe Bảo An. Do quán ít khách, thu nhập không ổn định, từ tháng 4/2024, Dung nảy sinh ý định tổ chức bán dâm tại đây.

Dung liên hệ với một số phụ nữ không có việc làm ổn định, đưa họ về ở tại quán và nuôi ăn. Khi khách có nhu cầu mua dâm, Dung bố trí những người này bán dâm tại các phòng trong quán.

Với khách dùng dịch vụ nhanh, thời gian khoảng 40 phút, Dung thu 400.000-500.000 đồng mỗi lượt. Người bán dâm được hưởng 200.000-300.000 đồng, còn Dung nhận 200.000 đồng.

Trường hợp khách qua đêm, giá bán dâm là 1 triệu đồng. Người bán dâm được hưởng 600.000-700.000 đồng, Dung nhận 300.000-400.000 đồng.

Căn cứ tài liệu, chứng cứ thu thập được, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Quảng Ninh đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Nguyễn Thị Dung về hành vi Chứa mại dâm và Môi giới mại dâm.

Công an tỉnh Quảng Ninh cho biết vụ án đang tiếp tục được mở rộng điều tra, xử lý theo quy định.