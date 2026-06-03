Khởi tố chủ cơ sở sản xuất giò chả trộn hàn the

Ngày 3/6, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Ninh Bình cho biết đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can và áp dụng biện pháp cấm đi khỏi nơi cư trú đối với Nguyễn Văn Bảng (SN 1958, trú xã Bình Giang) về hành vi Vi phạm quy định về an toàn thực phẩm.

Cơ quan công an đọc lệnh khởi tố chủ cơ sở sản xuất giò chả Bảng An (Ảnh: Công an Bình Giang).

Trước đó, hôm 10/5, Công an xã Bình Giang phối hợp với Phòng Cảnh sát kinh tế Công an tỉnh Ninh Bình, lực lượng Quản lý thị trường và Chi cục An toàn thực phẩm tỉnh tiến hành kiểm tra đột xuất cơ sở sản xuất giò chả Bảng An, do ông Bảng làm chủ.

Tại thời điểm kiểm tra, lực lượng chức năng phát hiện, thu giữ 154kg giò chả nhiễm hàn the và gần 100kg hàn the đang được lưu trữ tại cơ sở.

Kết quả điều tra ban đầu xác định, toàn bộ số giò chả trên có tổng giá trị hơn 18 triệu đồng. Để tiết kiệm chi phí sản xuất và kéo dài thời gian bảo quản, chủ cơ sở đã chủ động trộn trực tiếp chất cấm hàn the vào thực phẩm trong quá trình chế biến.

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Ninh Bình đang củng cố hồ sơ, mở rộng điều tra vụ việc.