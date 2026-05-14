Khởi tố bố vợ và con rể trong vụ nằm trên nắp capo ô tô ở Hà Nội

Công an xã Quảng Oai, Hà Nội đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với ông Cao Văn Linh, 57 tuổi, trú tại xã Quảng Oai, và con rể là Lê Đình Quang, 34 tuổi, trú tại Ba Đình, để điều tra về tội Gây rối trật tự công cộng.

Hai bị can liên quan vụ nam thanh niên cởi trần, nằm trên nắp capo ô tô đang di chuyển trên đường, gây xôn xao mạng xã hội những ngày qua.

Cảnh con rể nằm trên nắp capo ô tô (Ảnh: V.K.).

Theo kết quả điều tra ban đầu, khoảng 8h ngày 29/4, ông Linh điều khiển ô tô biển số 29A-316.22 trên quốc lộ 32, hướng đi Trung Hà. Thời điểm này, Lê Đình Quang nằm ngửa trên nắp capo, phía trước kính chắn gió, tay cầm điện thoại.

Cơ quan chức năng xác định chiếc ô tô đứng tên ông Linh. Trước đó, ông cho gia đình con rể sử dụng xe để đưa đón hai cháu đi học hằng ngày. Sau khi phát sinh mâu thuẫn, ông Linh yêu cầu lấy lại xe, không cho Quang tiếp tục sử dụng.

Sáng 29/4, khi ông Linh lái ô tô chở hai cháu đi học, Quang không đồng ý nên trèo lên, nằm trên mặt kính chắn gió phía trước để ngăn cản. Dù vậy, ông Linh vẫn tiếp tục điều khiển xe tham gia giao thông.

Sự việc được người đi đường ghi lại. Sau đó, Đội CSGT đường bộ số 9, Phòng CSGT Công an Hà Nội, phối hợp Công an xã Quảng Oai vào cuộc xác minh, làm rõ.