Khởi tố anh em ruột cầm hung khí truy sát khiến nhiều người thương vong

Ngày 23/12, Công an tỉnh Gia Lai cho biết đã khởi tố bị can, bắt tạm giam Phan Văn Thuận (SN 1995), Phan Văn Hòa (SN 2001, em trai Thuận), cùng trú tại xã Ia Hrung, Gia Lai và Trần Kỳ Anh (SN 2002, trú tại phường Hội Phú, Gia Lai) để điều tra về tội Giết người.

Theo điều tra của công an, khoảng 4h ngày 17/12, Hòa cùng Anh ngồi nhậu tại quán B.O., đường Hùng Vương, phường Diên Hồng, Gia Lai. Trong lúc đi vệ sinh, Hòa xảy ra mâu thuẫn với nhóm nhân viên của quán.

Hòa (trái) cùng Thuận đã bị khởi tố về tội Giết người (Ảnh: Chí Anh).

Sau đó, Hòa dùng tay đánh vào mặt anh N.H.T.H. (SN 1997, trú tại phường Pleiku, Gia Lai), là quản lý quán nhậu. Lúc này, anh H. cùng một số người tại quán xông vào đánh lại Hòa.

Bị đánh, Hòa nhờ Anh chở về nhà, kể lại sự việc cho Thuận. Ngay sau đó, Anh chở Hòa, Thuận và mang dao, mã tấu, bình xịt hơi cay quay lại quán nhậu để trả thù. Khi tới quán, Thuận và Hòa cầm dao, mã tấu xông vào chém nhiều người.

Một đối tượng cầm mã tấu đe dọa nhân viên và khách hàng trong quán nhậu (Ảnh: Cắt từ clip).

Hậu quả, anh M.V.H.N. (SN 2007, trú tại phường Hội Phú, Gia Lai) tử vong. Anh H. cùng N.T.T.N. (SN 2007, trú tại phường Pleiku) và T.T.L. (SN 1989, trú tại phường Diên Hồng) bị thương.

Sau khi gây án, trưa 17/12, cả 3 đối tượng đã đến cơ quan công an đầu thú, khai nhận hành vi phạm tội của mình.

Công an tỉnh Gia Lai xác định, dù không trực tiếp dùng hung khí tấn công nạn nhân nhưng Kỳ Anh vẫn giữ vai trò đồng phạm, khi chở và chuẩn bị hung khí cho Hòa, Thuận gây án.