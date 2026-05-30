Khởi tố 5 đối tượng liên quan vụ án xảy ra gần một thập kỷ trước

Ngày 30/5, Công an tỉnh An Giang đã ra quyết định khởi tố Nguyễn Văn Chí Hữu (32 tuổi), Nguyễn Văn Tuấn, Nguyễn Chí Bảo (cùng 29 tuổi), Trần Chiêu Hùng và Dương Văn Thắng (cùng 26 tuổi) về tội Cố ý gây thương tích.

Các bị can cùng ngụ ấp Tân Hòa C, xã Tân An, tỉnh An Giang.

Trần Chiêu Hùng (124), Dương Văn Thắng (005), Nguyễn Văn Tuấn (006), Nguyễn Chí Bảo (112) và Nguyễn Văn Chí Hữu (111) (Ảnh: Công an cung cấp).

Theo công an, vụ án xảy ra vào lúc 1h ngày 28/1/2017, sau đó bị đình chỉ vì nguyên nhân khách quan.

Cụ thể, anh T.B.T. (41 tuổi, ngụ ấp Tân Hòa C, xã Tân An) đang nhậu cùng một số người tại nhà thì Nguyễn Văn Chí Hữu và Trần Chiêu Hùng đến hỏi thuê dàn âm thanh karaoke. Do thời điểm này đã là rạng sáng nên anh Trung từ chối, nhưng mời cả 2 ngồi uống rượu. Không lâu sau đó, Hữu và Hùng ra về.

Khoảng 15 phút sau, Hữu và Hùng rủ thêm Tuấn, Thắng cùng Bảo mang theo dao tự chế quay lại nhà anh Trung. Tại đây, Hữu và Bảo dùng dao chém anh Trung bị thương. Nạn nhân được đưa đến bệnh viện điều trị với tỉ lệ thương tật là 13%.

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh An Giang tiếp tục điều tra làm rõ, xử lý theo quy định pháp luật.