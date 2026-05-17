Khởi tố 4 đối tượng ném bom xăng vào nhà dân ở Đồng Nai

Ngày 17/5, Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an thành phố Đồng Nai, vừa tống đạt quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với 4 người về tội Cố ý làm hư hỏng tài sản.

Theo đó, các bị can bị khởi tố gồm: Nguyễn Thành Đạt (20 tuổi), Lê Thòng Ngọc Hưng (19 tuổi), Võ Tuấn Anh (18 tuổi) và Võ Trung Kiên (20 tuổi), cùng trú tại thành phố Đồng Nai. Trong đó, Võ Trung Kiên bị áp dụng biện pháp cấm đi khỏi nơi cư trú, 3 bị can còn lại bị bắt tạm giam để phục vụ điều tra. Các quyết định và lệnh trên đã được Viện KSND khu vực 3 phê chuẩn.

Các đối tượng ném bom xăng bị tạm giam (Ảnh: Công an TP Đồng Nai).

Trước đó, Công an phường Trị An tiếp nhận đơn tố cáo của anh T.V.K. (26 tuổi, ngụ khu phố Vĩnh An 5) về việc gia đình bị nhóm đối tượng dùng bom xăng tấn công trong đêm.

Qua điều tra, nhà chức trách xác định do mâu thuẫn cá nhân với anh K., Nguyễn Thành Đạt đã rủ các đối tượng còn lại mang theo nhiều chai chứa xăng đến nhà nạn nhân để tấn công.

Khoảng 23h ngày 13/4, nhóm thanh niên châm lửa ném bom xăng vào sân nhà anh K., làm vỡ toàn bộ kính cửa chính và gây hư hỏng nặng một xe máy.

Hiện, vụ án tiếp tục được cơ quan công an điều tra.