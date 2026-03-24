Khởi tố 3 người trộm hàng nghìn thanh vật liệu thi công điện mặt trời

Ngày 24/3, Bộ Công an cho biết Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Bắc Ninh đã ra quyết định khởi tố bị can, bắt tạm giam đối với Nguyễn Quang Minh (33 tuổi), Nguyễn Quang Trọng (26 tuổi, cùng ở xã Phú Thịnh, tỉnh Thái Nguyên) và Nguyễn Đắc Hiển (67 tuổi, ở xã Đông Cứu, tỉnh Bắc Ninh) về tội Trộm cắp tài sản.

Theo cơ quan công an, trước đó ngày 13/3, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Bắc Ninh tiếp nhận tin báo của Công an phường Nam Sơn về việc Công ty TNHH Kỹ thuật và Thương mại Long Tech (ở Khu công nghiệp Nam Sơn - Hạp Lĩnh), đơn vị thi công hệ thống điện năng lượng mặt trời tại Công ty TNHH Goertek Vina, phát hiện bị kẻ gian đột nhập lấy trộm số lượng lớn vật liệu thi công, với tổng trị giá thiệt hại khoảng 500 triệu đồng.

Từ trái qua phải: Nguyễn Quang Minh, Nguyễn Quang Trọng, Nguyễn Đắc Hiển (Ảnh: Bộ Công an).

Xác định vụ án có tính chất đặc biệt nghiêm trọng, ảnh hưởng trực tiếp đến an ninh trật tự tại các khu công nghiệp, Phòng Cảnh sát hình sự đã phối hợp các đơn vị nghiệp vụ khám nghiệm hiện trường, tổ chức điều tra, truy xét các đối tượng và thu hồi tài sản bị trộm cắp.

Đến ngày 15/3, cơ quan công an đã điều tra, làm rõ và bắt giữ 3 đối tượng gây án.

Tại cơ quan điều tra, các đối tượng khai nhận Minh là người bán hàng nước tại cổng khu công nghiệp nên nắm được quy luật sinh hoạt của đơn vị thi công. Minh và Trọng sau đó bàn bạc, mua sắm trang phục để giả làm công nhân.

Tang vật cảnh sát thu giữ (Ảnh: Bộ Công an).

Để thực hiện hành vi trót lọt, nhóm này đã lôi kéo Hiển, là nhân viên bảo vệ tại khu công nghiệp, thông đồng và tạo điều kiện cho Minh, Trọng đột nhập vào công trường.

Cơ quan công an xác định từ cuối tháng 1 đến đầu tháng 2, nhóm đối tượng đã thực hiện trộm cắp tổng cộng 1.600 thanh ray nhôm. Toàn bộ tang vật sau đó được mang bán cho một cửa hàng thu mua phế liệu tại thành phố Hà Nội để lấy tiền chia nhau tiêu xài cá nhân.