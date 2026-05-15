Khởi tố 3 người làm giả tài liệu của hơn 100 cơ quan, tổ chức

Ngày 15/5, Công an tỉnh Bắc Ninh cho biết Cơ quan điều tra vừa khởi tố vụ án, khởi tố 3 bị can về tội Làm giả con dấu, tài liệu của cơ quan, tổ chức.

Các bị can gồm: Lê Thế Hải (37 tuổi), Lê Thế Bẩy (41 tuổi, cùng trú tại xã Nông Cống, tỉnh Thanh Hóa) và Khuất Tiến Minh (28 tuổi, trú tại phường Đông Ngạc, Hà Nội).

Theo Công an tỉnh Bắc Ninh, vụ án được phát hiện qua công tác nắm tình hình trên không gian mạng. Lực lượng chức năng phát hiện có đối tượng mua bán, trao đổi văn bằng, chứng chỉ giả để trục lợi, xâm phạm quyền lợi của nhiều cơ quan, tổ chức.

Một đối tượng trong vụ án (Ảnh: Công an Bắc Ninh).

Ngày 20/4, Phòng An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao Công an tỉnh Bắc Ninh phối hợp Văn phòng Cơ quan Cảnh sát điều tra, các đơn vị nghiệp vụ Công an tỉnh Bắc Ninh, Công an TP Hà Nội, Công an tỉnh Thanh Hóa và Cục Kỹ thuật nghiệp vụ Bộ Công an đấu tranh, làm rõ nhóm đối tượng trên.

Cơ quan công an xác định, trong nhóm này, Lê Thế Hải và Lê Thế Bẩy là hai người trực tiếp thực hiện các công đoạn làm giả giấy tờ, tài liệu.

Để tiếp cận khách hàng có nhu cầu làm giấy tờ giả, Hải và Bẩy thuê người chạy quảng cáo trên các nền tảng mạng xã hội. Khi nhận được yêu cầu, hai người này làm hoàn thiện văn bằng, chứng chỉ giả rồi gửi qua xe khách đến các đối tượng vận chuyển để giao cho khách.

Mỗi bộ giấy tờ giả được nhóm này bán với giá từ 1,5 triệu đồng đến 3 triệu đồng.

Đáng chú ý, Lê Thế Hải từng có một tiền án về hành vi làm giả giấy tờ, tài liệu của cơ quan, tổ chức. Do có kinh nghiệm đối phó, bị can này gây khó khăn cho lực lượng chức năng trong quá trình xác minh, truy vết.

Tang vật trong vụ án (Ảnh: Công an Bắc Ninh).

Khám xét nơi ở của các bị can, cơ quan điều tra thu giữ nhiều công cụ phục vụ việc làm giả tài liệu như máy tính, máy photocopy, máy in màu, máy ép nhiệt, máy ép thủy lực tự chế… cùng 80 văn bằng, chứng chỉ, bảng điểm, bản sao công chứng giả.

Bước đầu, công an xác định từ năm 2025 đến nay, các bị can đã làm giả hàng nghìn bộ con dấu, tài liệu của khoảng 110 tổ chức. Trong đó có 53 trường đại học, học viện, cao đẳng, trung cấp; 15 Sở Giáo dục và Đào tạo; 30 trường THPT, THCS; 2 cục, viện trực thuộc Bộ Giáo dục và Đào tạo; 4 trung tâm ngoại ngữ, tin học và 6 UBND phường, xã.

Số tiền nhóm này thu lợi bất chính được xác định lên tới hàng tỷ đồng.

Để phục vụ công tác giải quyết vụ án và bảo vệ quyền lợi hợp pháp của các bên liên quan, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Bắc Ninh đề nghị tổ chức, cá nhân liên quan liên hệ điều tra viên Vũ Xuân Thắng, Văn phòng Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Bắc Ninh, qua số điện thoại 0963.791.555.