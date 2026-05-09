Khởi tố 3 đối tượng trong hai vụ lừa đảo ở Quảng Ninh

Trước tình trạng lừa đảo trên không gian mạng diễn biến phức tạp, Văn phòng Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Quảng Ninh đã thành lập tổ công tác xác minh, truy xét và đấu tranh ngăn chặn.

Ngày 29/4, cơ quan điều tra khởi tố Nguyễn Tiến Đạt (SN 1994, trú tại xã Ứng Thiên, thành phố Hà Nội) và Nguyễn Thị Chuyên (SN 2001, trú tại xã Đa Phúc, thành phố Hà Nội) về hành vi Sử dụng mạng máy tính, mạng viễn thông, phương tiện điện tử thực hiện hành vi chiếm đoạt tài sản.

3 đối tượng tại cơ quan công an (Ảnh: Công an cung cấp).

Cùng vụ án, Nguyễn Thanh Bình (SN 1990, trú tại xã Ứng Thiên, thành phố Hà Nội) bị khởi tố về hành vi Lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Theo điều tra, Bình tạo vỏ bọc là người tư vấn, hỗ trợ thi hộ, làm hộ chứng chỉ ngoại ngữ như IELTS và PTE. Đối tượng lập nhiều trang Facebook chạy quảng cáo hướng đến người Việt Nam đang sinh sống tại Australia và Canada.

Bình đưa thông tin có thể bố trí người thi hộ với chi phí từ 30 đến 36 triệu đồng. Sau khi tạo được lòng tin, đối tượng yêu cầu bị hại chuyển trước một phần “lệ phí” rồi chiếm đoạt.

Bằng thủ đoạn này, Bình đã chiếm đoạt gần 38 triệu đồng của nhiều bị hại.

Đối với Nguyễn Tiến Đạt và Nguyễn Thị Chuyên, cơ quan điều tra xác định hai người giả danh cán bộ chính quyền và Công an cấp xã để gọi điện cho người dân. Các đối tượng lấy lý do hướng dẫn cập nhật căn cước công dân, tài khoản VNeID sau sáp nhập địa giới hành chính.

Sau đó, nhóm này yêu cầu bị hại kết bạn qua Zalo, Facebook, chia sẻ màn hình điện thoại và cung cấp mã OTP ngân hàng để chiếm quyền sử dụng tài khoản.

Bước đầu, cơ quan điều tra xác định các đối tượng đã chiếm đoạt khoảng 142 triệu đồng của nhiều bị hại.

Công an khuyến cáo người dân không cung cấp thông tin cá nhân, tài khoản ngân hàng, mã OTP cho người lạ; không làm theo yêu cầu chuyển tiền hoặc chia sẻ màn hình điện thoại qua cuộc gọi, mạng xã hội.

Người dân khi thực hiện thủ tục hành chính trực tuyến cần sử dụng các nền tảng chính thống như Cổng Dịch vụ công quốc gia hoặc ứng dụng VNeID để tránh bị lợi dụng lừa đảo.