Khởi tố 3 bị can trong vụ miễn, giảm phí đường bộ sai quy định ở Lạng Sơn

Ngày 10/6, Công an tỉnh Lạng Sơn cho biết, Cơ quan An ninh điều tra Công an Lạng Sơn đã khởi tố vụ án, khởi tố 3 bị can là Hoàng Tuấn Anh, Nguyễn Doãn Sơn, Linh Văn Hoàng về tội Thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng.

Vụ án liên quan đến quá trình xét duyệt hồ sơ miễn, giảm phí sử dụng đường bộ tại trạm thu phí km93+160, quốc lộ 1, tỉnh Lạng Sơn.

Theo đó, qua công tác nắm tình hình trong lĩnh vực kinh tế, Phòng An ninh kinh tế Công an Lạng Sơn phát hiện dấu hiệu vi phạm trong việc xét duyệt hồ sơ miễn, giảm phí sử dụng đường bộ đối với một số phương tiện của doanh nghiệp hoạt động trong khu vực lân cận trạm thu phí.

Chính sách miễn, giảm phí qua trạm được áp dụng với phương tiện của tổ chức, cá nhân hoạt động trong khu vực lân cận nhằm hỗ trợ sản xuất, kinh doanh và giảm chi phí đi lại nhưng quá trình thực hiện đòi hỏi việc thẩm định, kiểm tra, xác minh hồ sơ phải chặt chẽ, đúng đối tượng.

Các bị can Hoàng Tuấn Anh, Nguyễn Doãn Sơn, Linh Văn Hoàng mặc trang phục dân sự, từ trái qua phải (Ảnh: Công an Lạng Sơn).

Kết quả điều tra xác định một số doanh nghiệp không đáp ứng điều kiện hoạt động thực tế trong phạm vi được hưởng chính sách miễn, giảm phí, nhưng vẫn được xác nhận đủ điều kiện để phê duyệt hưởng ưu đãi.

Cơ quan điều tra cho rằng những người được giao nhiệm vụ kiểm tra, xác minh thực tế hoạt động của doanh nghiệp đã không thực hiện đầy đủ trách nhiệm theo quy định.

Những người này không kiểm tra, đối chiếu thực tế hoạt động của doanh nghiệp nhưng vẫn xác nhận doanh nghiệp đủ điều kiện hưởng chính sách miễn, giảm phí sử dụng đường bộ.

Từ những tài liệu, chứng cứ thu thập được, ngày 4/5, Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Lạng Sơn khởi tố vụ án, khởi tố 3 bị can để điều tra.

Bước đầu, hành vi của các bị can được xác định đã tạo điều kiện cho doanh nghiệp được miễn, giảm phí không đúng quy định, với số tiền khoảng 466 triệu đồng.

Vụ án đang được Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Lạng Sơn tiếp tục điều tra, xử lý theo quy định.