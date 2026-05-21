Khởi tố 23 người điều hành các website chuyên phát lậu bóng đá

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Hưng Yên vừa khởi tố 23 đối tượng liên quan đến các tội xâm phạm quyền tác giả, quyền liên quan, tổ chức đánh bạc và đánh bạc.

Theo điều tra, đường dây hoạt động tại nhiều tỉnh, thành thông qua các website phát lậu bóng đá nổi tiếng trên mạng xã hội như CakhiaTV, RakhoiTV, CaheoTV. Nhóm này tổ chức thu, phát trái phép các giải bóng đá quốc tế và bình luận các trận đấu có đội tuyển Việt Nam tham dự.

Hình ảnh website xâm phạm bản quyền (Ảnh: VTV).

Đường dây gắn với nhiều “bình luận viên” có biệt danh “Giàng A Phò”, “Giàng A Lử”, “Giàng A Lôi”, “Giàng A Páo”, “Giàng A Cay”, được nhiều người biết đến trên mạng xã hội.

Cơ quan công an xác định nhóm đối tượng đã lên kế hoạch xâm phạm bản quyền World Cup 2026 nhưng bị phát hiện, bắt giữ kịp thời.

Nguồn lợi nhuận chính của đường dây đến từ quảng cáo cho các trang cá độ bóng đá. Các đối tượng chèn nội dung quảng cáo cờ bạc trực tiếp trong thời gian trận đấu diễn ra để thu hút người xem.

Theo hồ sơ điều tra, đường dây bắt đầu hoạt động từ đầu năm 2024, chủ yếu vận hành trực tuyến. Phần lớn thành viên không quen biết ngoài đời mà liên lạc qua các ứng dụng mạng xã hội có tính năng tự xóa tin nhắn nhằm tránh bị phát hiện.

Việc thanh toán, trả tiền cho các thành viên được thực hiện qua các ví điện tử ẩn danh.

Đáng chú ý, trong số các bị can bị khởi tố có nhiều người là sinh viên công nghệ thông tin mới tốt nghiệp.