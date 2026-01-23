Khởi tố 2 bị can trong vụ thi thể người đàn ông nước ngoài trên cao tốc

Liên quan đến vụ việc phát hiện thi thể người đàn ông nước ngoài trên cao tốc Trung Lương - Mỹ Thuận, ngày 23/1, Công an tỉnh Đồng Tháp đã khởi tố 2 bị can và đang tiếp tục điều tra làm rõ vụ án.

Thông tin này được Đại tá Nguyễn Minh Tân, Phó Giám đốc Công an tỉnh, công bố tại cuộc họp giao ban báo chí tháng 1 của tỉnh Đồng Tháp chiều nay.

Đại tá Nguyễn Minh Tân, Phó Giám đốc Công an tỉnh Đồng Tháp (Ảnh: Bảo Kỳ).

Theo Đại tá Nguyễn Minh Tân, ngay sau khi tiếp nhận thông tin và khám nghiệm hiện trường, cơ quan điều tra đã nhanh chóng triển khai các mũi trinh sát, lần theo dấu vết nóng để truy tìm thủ phạm.

"Đến nay, cơ quan công an đã làm rõ vụ việc, đồng thời vụ án đang trong giai đoạn điều tra", Đại tá Tân cho biết.

Để ghi nhận thành tích xuất sắc trong công tác điều tra, UBND tỉnh Đồng Tháp đã quyết định thưởng nóng cho ba tập thể thuộc Công an tỉnh, bao gồm Phòng Cảnh sát Hình sự, Phòng An ninh điều tra và Phòng Quản lý xuất nhập cảnh.

Hiện trường vụ việc (Ảnh: CTV).

Trước đó, vào ngày 24/11/2025, Tổ công tác Đội tuần tra kiểm soát giao thông đường bộ cao tốc số 7 (Cục Cảnh sát giao thông) đã phát hiện một trường hợp tử vong tại làn 1, hướng từ Trung Lương đi Mỹ Thuận, thuộc km97+400 trên tuyến cao tốc TPHCM - Trung Lương - Mỹ Thuận.

Lực lượng chức năng đã nhanh chóng có mặt tại hiện trường, triển khai điều tiết giao thông và thông báo cho cơ quan điều tra.

Qua kiểm tra ban đầu, nạn nhân được xác định là Aeron Lee Khei Chen, quốc tịch Malaysia, dựa trên giấy tờ tùy thân tìm thấy trên người.

Cơ quan chức năng đã tiến hành khám nghiệm hiện trường, trích xuất dữ liệu camera và phối hợp với các đơn vị liên quan để làm rõ nguyên nhân vụ việc.