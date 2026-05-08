Khởi tố 12 bị can trong vụ 26 thanh niên hẹn nhau hỗn chiến ở Tuyên Quang

Ngày 8/5, Công an tỉnh Tuyên Quang cho biết vừa ra quyết định khởi tố 12 đối tượng (đều ở các xã Sơn Thủy và Tân Thanh, tỉnh Tuyên Quang) trong vụ án 26 thanh niên tụ tập hỗn chiến, gây mất an ninh trật tự trên địa bàn xã Sơn Thủy, xảy ra cuối năm 2025.

Nhóm 26 thanh niên trong vụ án (Ảnh: Công an Tuyên Quang).

Cả 12 đối tượng đều bị khởi tố để điều tra về tội Gây rối trật tự công cộng.

Nhà chức trách cho hay, vào tối 21/12/2025, Công an xã Sơn Thủy phát hiện 2 nhóm với tổng cộng 26 thanh niên đang tụ tập, chuẩn bị hung khí để đánh nhau. Lực lượng công an sau đó đã kịp thời can thiệp, ngăn chặn vụ hỗn chiến.

Sau quá trình xác minh và thu thập đầy đủ tài liệu, chứng cứ, cơ quan chức năng đã làm rõ hành vi sai phạm của các đối tượng liên quan. Hồ sơ của các đối tượng còn lại trong vụ việc đang được cơ quan công an tiếp tục củng cố để xử lý theo quy định.

Hung khí mà các đối tượng sử dụng để hỗn chiến (Ảnh: Công an Tuyên Quang).

Qua vụ việc nêu trên, cảnh sát khuyến cáo các bậc phụ huynh và nhà trường trong việc quản lý, giáo dục trẻ vị thành niên. Theo đó, việc buông lỏng giám sát thời gian sinh hoạt và các mối quan hệ xã hội của các em, rất dễ dẫn đến những vi phạm pháp luật đáng tiếc.