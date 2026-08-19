Khởi tố 12 bị can đánh nhau tại quán ăn ở Đồng Nai

Ngày 19/8, Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an TP Đồng Nai, đã khởi tố 12 bị can về tội Cố ý gây thương tích và Gây rối trật tự công cộng, liên quan đến vụ đánh nhau ở một quán ăn tại phường Xuân Lộc, TP Đồng Nai. Trong số này có 8 bị can bị bắt tạm giam.

Các đối tượng tại cơ quan công an (Ảnh: Công an Đồng Nai).

8 bị can bị bắt tạm giam gồm: Nguyễn Quốc Thắng, Nguyễn Duy Phương, Nguyễn Tưởng Duy Phương, Trần Quang Huy, Lâm Quang Trường, Phạm Đa Phước, Vũ Tấn Thành và Nguyễn Đại Dũng (tuổi từ 19 đến 23).

Các bị can bị cấm đi khỏi nơi cư trú gồm: Quảng Nhật Trường, Nguyễn Trường Chính, Châu Minh Trí và Thái Quốc Thuận (tuổi 17-18).

Trước đó, tại quán ăn ở khu phố Gia Ray 5 (phường Xuân Lộc, TP Đồng Nai) xảy ra vụ đánh nhau giữa 2 nhóm thanh niên.

Ngay sau khi tiếp nhận thông tin, Công an phường Xuân Lộc đã khẩn trương triển khai lực lượng, tiến hành xác minh, làm rõ vai trò của từng đối tượng có liên quan.