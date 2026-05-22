Khẩn cấp truy tìm 2 người Australia liên quan án mạng ở TPHCM

Chiều 22/5, Công an phường Trảng Bàng (Tây Ninh) phát thông báo khẩn truy tìm 2 người nước ngoài liên quan vụ án giết người tại TPHCM.

Theo cơ quan công an, 2 người này gồm: Lang Kenny Trong Minh Do (36 tuổi) và White Justin John (39 tuổi), cùng quốc tịch Australia.

Hai người đàn ông quốc tịch Australia bị truy tìm (Ảnh: C.A.).

Cả hai nghi can đã đón taxi đi về hướng Tây Ninh. Lực lượng chức năng xác định các đối tượng xuống xe tại khu vực siêu thị Co.opmart Trảng Bàng, phường Trảng Bàng.

Công an phường Trảng Bàng cho biết, đây là 2 đối tượng đặc biệt nguy hiểm, liên quan vụ án giết người.

Để phục vụ điều tra và đảm bảo an toàn cho người dân, nhà chức trách đề nghị người dân khi phát hiện hoặc có thông tin liên quan đến 2 đối tượng trên cần nhanh chóng trình báo cơ quan công an nơi gần nhất để được hướng dẫn, xử lý kịp thời.