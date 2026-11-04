Công an tỉnh An Giang ngày 3/11 cho biết đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can và áp dụng biện pháp cấm đi khỏi nơi cư trú, cấm xuất cảnh đối với Nguyễn Văn Thành (46 tuổi, trú tại khu phố Suối Lớn, Dương Tơ, đặc khu Phú Quốc) để điều tra về tội Vi phạm quy định về khai thác tài nguyên.

Nguyễn Văn Thành bị khởi tố, cấm đi khỏi nơi cư trú (Ảnh: Công an tỉnh An Giang).

Theo điều tra, cuối tháng 4, Thành mua phần kết cấu còn lại của một căn nhà thuộc diện thu hồi đất trong dự án Khu tái định cư An Thới với giá 20 triệu đồng. Lợi dụng vỏ bọc tháo dỡ nhà, Thành đã tiến hành khai thác đất trái phép để bán cho người dân san lấp mặt bằng.

Chiều 9/5, khi Thành đang thực hiện hành vi khai thác và vận chuyển đất trái phép thì bị lực lượng công an bắt quả tang. Kết quả giám định khẳng định phần đất bị khai thác thuộc loại khoáng sản làm vật liệu xây dựng thông thường.

Đáng chú ý, trước đó vào ngày 1/1, Thành từng bị bắt quả tang khi đang khai thác cát trái phép tại khu phố Đường Bào, Dương Tơ và đã bị xử phạt vi phạm hành chính.