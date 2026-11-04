Sáng 4/11, Công an xã Tứ Mỹ (Hà Tĩnh) cho biết đã phối hợp với chi nhánh Agribank trên địa bàn ngăn chặn một vụ lừa đảo bằng thủ đoạn giả danh cán bộ cơ quan chức năng, giúp người dân bảo toàn 921 triệu đồng.

Theo công an, ngày 2/11, bà P.T.H. (64 tuổi, trú tại thôn Sơn Hà, xã Tứ Mỹ) nhận được cuộc gọi từ số điện thoại 0994348539 của một người lạ, tự xưng cán bộ cơ quan chức năng. Người này thông báo bà có liên quan đến một đường dây tội phạm rửa tiền và thu lợi bất chính lên đến 69 tỷ đồng.

Để tạo lòng tin và gây sức ép tâm lý, người gọi liên tục đưa ra những thông tin đe dọa, yêu cầu bà H. giữ bí mật, không tiết lộ sự việc với bất kỳ ai.

Nhân viên ngân hàng và lực lượng công an ngăn chặn vụ lừa đảo (Ảnh: Chí Khoa).

Sau khi biết nạn nhân sở hữu 921 triệu đồng trong các sổ tiết kiệm, người này yêu cầu bà rút toàn bộ số tiền để chuyển vào tài khoản được chỉ định với lý do phục vụ xác minh, điều tra.

Nhằm tránh bị phát hiện, đối tượng còn dặn bà H. nếu nhân viên ngân hàng hỏi về mục đích rút tiền, phải trả lời "chuyển cho con làm nhà".

Trong quá trình giao dịch, nhân viên ngân hàng Agribank nhận thấy bà H. có biểu hiện bất thường, nội dung rút tiền tiềm ẩn nguy cơ lừa đảo nên đã liên hệ Công an xã Tứ Mỹ để phối hợp xác minh.

Qua làm việc, lực lượng công an xác định bà H. đang bị kẻ gian thao túng tâm lý. Sau khi được giải thích, bà hiểu rõ thủ đoạn lừa đảo và quyết định dừng giao dịch chuyển tiền.

Bà H. bày tỏ sự cảm ơn đối với nhân viên ngân hàng và cán bộ công an đã kịp thời hỗ trợ, giúp bà tránh thiệt hại lớn về tài sản. Sau sự việc, bà tiếp tục lựa chọn gửi tiết kiệm tại ngân hàng.

Công an Hà Tĩnh khuyến cáo người dân nâng cao cảnh giác, tuyệt đối không cung cấp thông tin cá nhân, tài khoản ngân hàng, mã OTP cho người lạ; không chuyển tiền vào tài khoản theo yêu cầu của người tự xưng cán bộ cơ quan chức năng.

Cơ quan công an không yêu cầu người dân chuyển tiền vào tài khoản cá nhân để phục vụ công tác điều tra. Khi nhận được cuộc gọi có dấu hiệu nghi vấn, người dân cần bình tĩnh, chủ động liên hệ cơ quan công an gần nhất để được kiểm tra và hỗ trợ.