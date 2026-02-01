Kết quả đo nồng độ cồn tài xế ô tô tông hàng loạt xe máy ở Hải Phòng

Ngày 22/2, Công an TP Hải Phòng thông tin nguyên nhân vụ tai nạn liên hoàn trên đường Lê Hồng Phong là do tài xế đạp nhầm chân ga. Kết quả kiểm tra nhanh cho thấy người này không vi phạm nồng độ cồn, ma túy.

Hiện trường vụ tai nạn (Ảnh: Công an cung cấp).

Theo đó, khoảng 14h45 ngày 21/2, ông Đ.X.H. (64 tuổi, trú tại phường Hưng Đạo, Hải Phòng) lái ô tô Toyota Corolla Cross biển kiểm soát 15A-823.59 theo hướng cầu vượt Lê Hồng Phong về đường Trung Lực, qua địa bàn phường Hải An.

Khi đến ngã tư Lê Hồng Phong - Trung Lực, xe do ông H. điều khiển bất ngờ lao nhanh về phía trước, tông 12 xe máy đang dừng đèn đỏ cùng chiều.

Vụ việc khiến 3 người bị thương phải nhập viện cấp cứu, 10 người bị thương nhẹ. Ô tô gây tai nạn và toàn bộ 12 xe máy bị hư hỏng.

Nhận tin báo, lực lượng CSGT phối hợp Công an phường Hải An đưa các nạn nhân đi cấp cứu, phân luồng giao thông và khám nghiệm hiện trường.

Tài xế Đ.X.H. được đưa về trụ sở công an để lấy lời khai, kiểm tra nồng độ cồn và chất kích thích. Kết quả kiểm tra nhanh xác định ông H. không vi phạm.

Phòng CSGT tiếp tục phối hợp các đơn vị nghiệp vụ và Công an phường Hải An điều tra, xử lý vụ việc theo quy định.