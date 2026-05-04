Kết quả bất ngờ vụ 2 người bỏ chạy khi đang đào mộ

Ngày 4/5, ông Võ Đình Hưng, Chủ tịch UBND xã Trà Giang (Quảng Ngãi), cho biết sau khi tiếp nhận thông tin trình báo về việc một ngôi mộ bị đào trộm, công an xã đã vào cuộc xác minh.

Theo ông Hưng, công an xã đã kiểm tra hiện trường nơi ngôi mộ bị đào bới, xác định những người đã đào mộ. Sau đó công an mời các bên để làm rõ thông tin liên quan. Kết quả điều tra cho thấy, cả bên đào mộ và bên trình báo sự việc đều có mộ của người thân tại khu vực thôn 1 (xã Trà Giang). Những ngôi mộ này đã có từ rất lâu nên dẫn đến sự nhầm lẫn khi di dời.

Ngôi mộ được một gia đình trình báo bị người lạ đào trộm (Ảnh: Người dân cung cấp).

“Qua điều tra công an xác định nguyên nhân của sự việc này là do nhầm lẫn. Một người dân muốn di dời ngôi mộ của người thân nhưng nhầm sang ngôi mộ khác. Công an xã đã cho hai bên hòa giải, những người đã đào nhầm cam kết sẽ xây dựng ngôi mộ như cũ”, ông Hưng thông tin.

Như Dân trí phản ánh, khoảng 6h30 ngày 2/5, gia đình chị L.T.T.T. (trú tại thôn 1, xã Trà Giang) phát hiện có 2 người đàn ông đang đập phá, đào bới ngôi mộ của người chú ruột. Ngôi mộ này nằm cách nhà của gia đình chị T. khoảng 200m và đã tồn tại hàng chục năm.

Phát hiện sự việc, gia đình chị T. liền hô hoán khiến 2 kẻ lạ mặt đang đập phá ngôi mộ hoảng hốt bỏ chạy. Kiểm tra hiện trường, gia đình chị T. phát hiện phần trên của ngôi mộ đã bị đập phá, bê tông vương vãi khắp nơi xung quanh.