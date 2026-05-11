Kẻ mang tiền án trộm cắp tự chế, bán hàng trăm đơn thuốc phụ khoa, dạ dày

Phòng Cảnh sát kinh tế Công an tỉnh Điện Biên vừa khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt tạm giam Giàng A Cu (36 tuổi, trú tại xã Na Son, tỉnh Điện Biên) để điều tra về hành vi sản xuất, buôn bán hàng cấm.

Công an Điện Biên cho biết từ năm 2023, Giàng A Cu sử dụng các tài khoản Facebook mang tên Pheej Hmoo Yaj, Neej Zoo Yaj và TikTok có tên pheej hmoo yaj để đăng tải video, hình ảnh quảng cáo các loại thuốc nam do bản thân tự sản xuất.

Trong các nội dung đăng tải, đối tượng tự giới thiệu thuốc có công dụng chữa các bệnh như viêm lộ tuyến tử cung, đau dạ dày, bệnh trĩ,... nhằm tạo lòng tin, lôi kéo người mua.

Đối tượng Giàng A Cu bị bắt (Ảnh: Công an Điện Biên).

Khi có khách đặt hàng, đối tượng giao dịch qua Messenger, Zalo hoặc số điện thoại cá nhân, sau đó gửi thuốc cho người mua qua đường bưu điện.

Đáng chú ý, Giàng A Cu không có chuyên môn về y học, chưa qua đào tạo về y học cổ truyền. Các sản phẩm do đối tượng sản xuất chưa được cơ quan chức năng cấp phép lưu hành, chưa được kiểm định về thành phần, chất lượng cũng như độ an toàn đối với người sử dụng.

Từ tháng 6/2024 đến tháng 3 vừa qua, đối tượng đã bán thuốc cho 135 người, thu lợi bất chính hơn 123,5 triệu đồng.

Theo hồ sơ, Giàng A Cu từng có tiền án, tiền sự liên quan hành vi trộm cắp tài sản và mua bán thuốc, nguyên liệu làm thuốc chưa có giấy đăng ký lưu hành vào các năm 2016 và 2024, song vẫn tiếp tục tái phạm.

Công an tỉnh Điện Biên nhận định, vụ việc cho thấy thủ đoạn lợi dụng mạng xã hội để quảng cáo, buôn bán các sản phẩm liên quan sức khỏe đang diễn biến phức tạp. Nhiều đối tượng đánh vào tâm lý tin tưởng thuốc gia truyền, thuốc nam dân tộc để sử dụng hình ảnh, video phản hồi thiếu kiểm chứng nhằm đánh lừa người tiêu dùng.

Cơ quan công an khuyến cáo người dân không mua, sử dụng các loại thuốc chữa bệnh không rõ nguồn gốc, chưa được cấp phép lưu hành; đồng thời cần tỉnh táo trước các nội dung quảng cáo trên không gian mạng để tránh tiền mất, tật mang.