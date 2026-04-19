Kẻ gian lấy trộm nắp gang, để lại hàng chục "bẫy" trên vỉa hè

Trên đoạn vỉa hè dài khoảng 500m của đường Trần Hào (phường Bình Kiến) ghi nhận có gần 20 cống bị mất cắp. Mỗi miệng cống có đường kính 50-60cm, sâu khoảng 4m.

Không có nắp đậy, không rào chắn, các hố sâu trông như những chiếc "bẫy" nguy hiểm đối với người đi bộ, nhất là ban đêm hoặc khi trời mưa. Để tự bảo vệ, người dân đã dùng cành cây, thùng xốp, bao bì... để che chắn, cảnh báo.

Loạt nắp cống trên vỉa hè bị kẻ gian lấy trộm (Ảnh: Uy Nguyễn).

Bà Nguyễn Thị Hạnh (tạm trú tại phường Bình Kiến) cho biết bà có thói quen đi bộ ra biển vào sáng sớm và hàng ngày đều di chuyển trên đường Trần Hào. "Tình trạng mất nắp cống đã xảy ra nhiều tháng nay nhưng tôi chưa thấy ai đến để thi công khắc phục. Người quen đường sẽ biết để cảnh giác, còn với người lạ sẽ rất nguy hiểm nếu vô tình rơi xuống cống", bà lo lắng.

Không chỉ gây nguy hiểm trực tiếp cho người đi bộ, tình trạng này còn làm xấu mỹ quan đô thị. Miệng cống mất nắp gây bốc mùi hôi từ nước thải bên dưới, rác thải tích tụ lâu ngày gây ô nhiễm môi trường xung quanh.

Người dân dùng cành cây che lên miệng cống vì sợ người đi đường gặp nguy hiểm (Ảnh: Uy Nguyễn).

Nhiều người dân mong muốn chính quyền sớm có biện pháp rào chắn an toàn và thay thế các nắp đậy bị mất để đảm bảo an toàn.

Ông Nguyễn Quốc Thắng, Chủ tịch UBND phường Bình Kiến, xác nhận các nắp cống làm bằng gang đã bị kẻ gian lấy trộm nhiều tháng qua và cơ quan công an đang vào cuộc điều tra.

Lãnh đạo phường BÌnh Kiến khẳng định sẽ sớm lắp đặt miệng cống (Ảnh: Uy Nguyễn).

Theo ông Thắng, đơn vị đã giao Phòng Kinh tế kiểm tra và phối hợp sớm thi công lắp đặt các nắp cống để đảm bảo an toàn cho người dân.

"Chúng tôi dự kiến sẽ làm các nắp cống bằng bê tông để tránh tình trạng bị mất trộm như trước đây. Dự kiến việc lắp đặt sẽ hoàn thành trong tuần sau", Chủ tịch UBND phường Bình Kiến cho hay.