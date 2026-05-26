Kẻ cướp ngân hàng Tài “Đen” hôm nay hầu tòa cùng đồng phạm

Sáng 26/5, Tòa án nhân dân tỉnh Gia Lai mở phiên tòa xét xử sơ thẩm bị cáo Phạm Anh Tài (tức Tài “Đen”, 36 tuổi, trú tại phường Kon Tum, tỉnh Quảng Ngãi) và Lê Văn Ân (35 tuổi, trú tại phường Đăk Cấm, tỉnh Quảng Ngãi).

Đây là đối tượng dùng súng cướp gần 2 tỷ đồng tại Phòng Giao dịch Trà Bá, Ngân hàng Vietcombank Chi nhánh Gia Lai (phường Hội Phú, tỉnh Gia Lai), xảy ra vào chiều 19/1.

Tài "Đen" (trái) và Ân bị Tòa án nhân dân tỉnh Gia Lai đưa ra xét xử vào sáng 26/5 (Ảnh: Doãn Công).

Theo cáo trạng của Viện kiểm soát nhân dân tối cao, cuối năm 2023, trong thời gian trốn truy nã, Phạm Anh Tài đã mua của một người không quen biết 4 khẩu súng, 54 viên đạn, 1 vỏ đạn, 7 hộp tiếp đạn.

Số vũ khí quân dụng này Tài cất giấu tại nơi lẩn trốn của mình tại thôn 3, phường Đăk Cấm, tỉnh Quảng Ngãi.

Đến tháng 11/2025, Tài và Lê Văn Ân rủ nhau đi cướp tiền tại Phòng Giao dịch Trà Bá - Ngân hàng TMCP Vietcombank, Chi nhánh Gia Lai, tại số 133 Trường Chinh, phường Hội Phú, tỉnh Gia Lai, để lấy tiền tiêu xài.

Cáo trạng cho thấy, khoảng 15h30 ngày 19/1, sau khi chuẩn bị đầy đủ các công cụ phương tiện gây án, Ân điều khiển xe mô tô Exciter lắp biển số 77G1-313.12 chở Phạm Anh Tài đến Phòng Giao dịch Trà Bá, dựng xe máy bên ngoài rồi đi vào trong phòng giao dịch.

Tài "Đen" khai nhận hành vi cướp ngân hàng (Ảnh: Doãn Công).

Tại đây, Tài rút khẩu súng K59 đã lắp 6 viên đạn, Ân rút khẩu súng K54 đã lắp 6 viên đạn mang theo từ trước uy hiếp, đe doạ, bắt tất cả nhân viên, bảo vệ của ngân hàng phải ngồi im, nếu không sẽ bắn. Sau đó, Tài và Ân cướp được số tiền gần 2 tỷ đồng rồi bỏ trốn.

Sau khi thực hiện hành vi cướp tài sản, để che giấu nguồn gốc số tiền cướp, Ân và Tài mang toàn bộ tiền này đến TPHCM. Tại đây, Tài và Ân sử dụng 334 triệu đồng mua 20 chỉ vàng, sau đó bán lại số vàng này cho một của hàng vàng bạc tại Thuận An, TPHCM được 303 triệu đồng.

Hai đối tượng sau đó cùng nhau quay về nơi lẩn trốn của Tài tại thôn 3, phường Đăk Cấm, tỉnh Quảng Ngãi.

Đến chiều 21/1, Ân và Tài về nhà Tài chia nhau mỗi người được 910 triệu đồng.

Ngày 4/2, Lê Văn Ân bị bắt giữ, còn Phạm Anh Tài chiều ngày 5/2 ra đầu thú và giao nộp 4 khẩu súng, 5 hộp tiếp đạn cùng 45 viên đạn các loại.

Thời điểm gây ra vụ cướp ngân hàng, Tài đang bị truy nã về tội Giết người và có 6 tiền án về tội Cố ý gây thương tích.