Liên quan đến vụ việc Huỳnh Xuân Vấn (SN 1987), đồng bọn của Phan Công Khanh, về nước đầu thú, Phòng Cảnh sát hình sự, Công an TPHCM đang lấy lời khai, làm rõ hành vi của đối tượng trong vụ án.

Theo Công an TPHCM, năm 2023, do cần tiền trả nợ nên Vấn bàn bạc với Phan Công Khanh lấy ô tô của chị Lương Ngọc Thùy Hương và anh Lê Hoài Phương đem đi cầm cố hoặc bán cho người khác rồi chiếm đoạt tiền, nên bị các chủ xe làm đơn tố giác gửi đến Phòng Cảnh sát hình sự.

Huỳnh Xuân Vấn về nước đầu thú (Ảnh: Công an cung cấp).

Tại Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an TPHCM, Huỳnh Xuân Vấn khai nhận giữa ông ta và Phan Công Khanh (SN 1994), Mohamach Da Pha (SN 1996) có mối quan hệ quen biết.

Phan Công Khanh là Giám đốc Công ty K-Super ở địa chỉ số 6 Trần Hưng Đạo, phường Bến Thành, Huỳnh Xuân Vấn là Phó Giám đốc công ty. Còn Mohamach Da Pha được Vấn xem là đứa em thân thiết và là cộng tác viên của Công ty K-Super.

Ngày 9/3/2023, chị Lương Ngọc Thùy Hương giao ô tô hiệu McLaren tại Showroom K-Super để nhờ Khanh bán dùm. Trong khoảng thời gian này, do cần tiền để chuộc ô tô Mercedes G63 mà trước đây Khanh cầm cố nên ngày 23/5/2023, Vấn và Khanh bàn bạc với nhau lấy ô tô của chị Hương đem đi cầm lấy tiền chuộc xe, tất cả đồng ý.

Vấn gọi cho Mohamach Da Pha đến Showroom K-Super để lấy chiếc McLaren của chị Hương đi cầm, đem về cho Khanh 2 tỷ đồng. Ngoài ra, Pha lấy thêm 1 tỷ đồng từ việc cầm ô tô trên rồi đưa cho Vấn chiếm đoạt.

Pha biết rõ Khanh nói dối chị Hương để lấy giấy chứng nhận đăng ký xe và giấy đăng kiểm xe để đưa cho Pha đi cầm là sai nhưng theo sự chỉ đạo của Vấn nên Pha đồng ý thực hiện.

Riêng về vụ bán chiếc ô tô hiệu Brabus G800 của Lê Hoài Phương, Vấn khai xe này được Phan Công Khanh mượn để trưng bày khai trương showroom K-Super vào ngày 8/6/2023.

Hết thời hạn mượn xe, anh Phương liên tục gọi điện thoại và nhắn tin cho Khanh để lấy lại xe nhưng Khanh không trả. Do cần tiền trả nợ, Vấn bàn bạc với Khanh bán ô tô trên của anh Phương để lấy tiền, tất cả đồng ý.

Bằng thủ đoạn gian dối, Vấn nói với anh Trần Hữu Phương rằng ô tô trên do Vấn mua và thuộc quyền sở hữu của anh ta. Tin là thật, ngày 13/6/2023, anh Hữu Phương và Vấn ký hợp đồng mua chiếc Brabus G800 với giá 24,5 tỷ đồng.

Khi biết Phan Công Khanh và Mohamach Da Pha bị cảnh sát bắt giữ, Huỳnh Xuân Vấn lo sợ và bỏ trốn.

Gần đây, Huỳnh Xuân Vấn thông qua theo dõi thông tin báo chí, biết mình bị đưa ra xét xử vắng mặt trong vụ án liên quan Phan Công Khanh.

Vấn cho rằng một số nội dung khai báo của những đối tượng cùng bị truy tố chưa phản ánh đúng các tình tiết liên quan đến mình. Lo sợ có thể phải chịu mức hình phạt nghiêm khắc, đồng thời mong muốn trực tiếp trình bày, làm rõ vai trò, trách nhiệm của bản thân trong vụ án, Vấn đã chủ động đề nghị được trở về Việt Nam đầu thú.

Ngày 28/10, Huỳnh Xuân Vấn từ Thái Lan về Việt Nam bằng đường hàng không và ra đầu thú tại Cảng hàng không quốc tế Tân Sơn Nhất. Các cơ quan chức năng đã tạo điều kiện để Vấn trở về nước đầu thú, phục vụ quá trình điều tra, giải quyết vụ án theo quy định pháp luật.

Cơ quan chức năng xác định, quá trình Huỳnh Xuân Vấn bỏ trốn không có phạm tội mới hay thực hiện hành vi vi phạm pháp luật nào khác.

Nhà chức trách thông báo ai là bị hại của đối tượng Huỳnh Xuân Vấn hãy đến Phòng Cảnh sát hình sự, Công an TPHCM ở số 459 Trần Hưng Đạo, phường Cầu Ông Lãnh, gặp điều tra viên Bùi Tấn Tiến để trình báo, phối hợp điều tra.