Huỳnh Xuân Vấn, đồng bọn của Phan Công Khanh, khai lý do về nước đầu thú

Liên quan đến việc đối tượng Huỳnh Xuân Vấn (SN 1987), đồng bọn của Phan Công Khanh về nước đầu thú, Phòng Cảnh sát hình sự, Công an TPHCM đang đánh giá lời khai, xác định hành vi, vai trò và trách nhiệm của đối tượng trong vụ án theo đúng quy định pháp luật.

Huỳnh Xuân Vấn về nước đầu thú (Ảnh: Công an cung cấp).

Làm việc với Công an TPHCM, Huỳnh Xuân Vấn khai trong thời gian lẩn trốn tại nước ngoài, thông qua theo dõi thông tin báo chí, Vấn biết mình bị đưa ra xét xử vắng mặt trong vụ án liên quan Phan Công Khanh.

Vấn cho rằng một số nội dung khai báo của những đối tượng cùng bị truy tố chưa phản ánh đúng các tình tiết liên quan đến mình. Lo sợ có thể phải chịu mức hình phạt nghiêm khắc, đồng thời mong muốn trực tiếp trình bày, làm rõ vai trò, trách nhiệm của bản thân trong vụ án, Vấn đã chủ động đề nghị được trở về Việt Nam đầu thú.

Ngày 28/10, Huỳnh Xuân Vấn từ Thái Lan về Việt Nam bằng đường hàng không và ra đầu thú tại Cảng hàng không quốc tế Tân Sơn Nhất. Các cơ quan chức năng đã tạo điều kiện để Vấn trở về nước đầu thú, phục vụ quá trình điều tra, giải quyết vụ án theo quy định pháp luật.

Trước đó, hồi tháng 9, Phan Công Khanh (SN 1994) cùng Huỳnh Xuân Vấn và Mohamach Da Pha (SN 1996), bị TAND TPHCM xét xử về tội Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản, liên quan đến vụ bán xe của người khác. Do Vấn đang trốn truy nã nên bị xét xử vắng mặt.

Tại tòa, các bị cáo khai nhiều tình tiết liên quan đến Huỳnh Xuân Vấn. Cụ thể, Khanh cho biết ban đầu mượn của ông P. (ngụ An Giang) 2 chiếc ô tô để trưng bày tại cửa hàng trong khoảng 5 ngày, nhân dịp khai trương cửa hàng.

Khi hết thời gian trưng bày, Khanh khai, Vấn bàn bạc với mình về việc bán chiếc Brabus G800 để lấy tiền trả nợ.

Theo Khanh, chiếc xe được mượn để bán cho H.P. với giá 24,5 tỷ đồng và hai bên có lập giấy tờ viết tay. Tuy nhiên, bị cáo khẳng định không biết việc mua bán, do Vấn thực hiện. Khi tòa hỏi về số tiền bán chiếc xe, Khanh cho biết không biết khoản tiền hiện ở đâu và ai đang giữ.

Đối với Mohamach Da Pha, theo hồ sơ vụ án, bị cáo mượn của anh L.T.S. một ô tô BMW trị giá 870 triệu đồng để sử dụng. Sau đó, Pha khai mang chiếc xe đi cầm cố lấy 1 tỷ đồng rồi đưa cho Huỳnh Xuân Vấn, đồng thời nói dối anh S. rằng chiếc xe vẫn đang được mình sử dụng.

HĐXX nhận thấy còn nhiều vấn đề cần được làm rõ, quyết định trả hồ sơ để điều tra bổ sung.