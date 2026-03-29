Huy động nghìn tỷ đồng trồng sâm, nữ doanh nhân dùng mua xe và bất động sản

TAND Hà Nội đang nghiên cứu hồ sơ để đưa ra xét xử Phạm Mỹ Hạnh (46 tuổi), cựu Chủ tịch, Giám đốc Công ty cổ phần Tập đoàn Mỹ Hạnh (Công ty Mỹ Hạnh) bị truy tố về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Theo cáo trạng, giữa tháng 8/2017, Công ty Mỹ Hạnh được thành lập với mục đích sử dụng pháp nhân để kêu gọi, huy động vốn của các nhà đầu tư dưới hình thức ký 3 loại hợp đồng: Hợp đồng chuyển nhượng cổ phần; hợp đồng vay vốn; hợp đồng trồng cây sâm.

Hạnh đưa ra thông tin gian dối, tổ chức các cuộc hội thảo giới thiệu, quảng bá về việc doanh nghiệp chuyên kinh doanh buôn bán các sản phẩm từ cây sâm Ngọc Linh.

Từ tháng 8/2020 đến tháng 3/2023, Hạnh đã ký hơn 3.620 hợp đồng của hơn 1.210 nhà đầu tư, thu được tổng số tiền gần 1.280 tỷ đồng.

Trong đó, Hạnh đã trả tiền gốc cho hơn 810 nhà đầu tư là hơn 440 tỷ đồng, trả tiền lãi cho 1.053 nhà đầu tư là hơn 164,5 tỷ đồng, kèm theo tặng voucher trị giá hơn 34 tỷ đồng.

Quá trình điều tra xác định còn 2.346 hợp đồng của gần 1.100 nhà đầu tư vào công ty chưa tất toán với tổng số tiền hơn 850 tỷ đồng.

Phạm Mỹ Hạnh, Chủ tịch kiêm Giám đốc Công ty cổ phần Tập đoàn Mỹ Hạnh (Ảnh: Mỹ Hạnh Group).

Đến nay, cơ quan điều tra đã xác minh, ghi lời khai của gần 300 nhà đầu tư được xác định là bị hại trong vụ án đã ký 720 hợp đồng các loại với Công ty Mỹ Hạnh, với tổng số tiền góp vốn theo giá trị hợp đồng là hơn 240 tỷ đồng.

Hạnh đã trả gốc và lợi nhuận cho 255 nhà đầu tư hơn 46 tỷ đồng, số tiền còn lại, bị can chiếm đoạt sử dụng vào mục đích cá nhân.

Cũng theo cáo trạng, cơ quan công tố làm rõ việc Hạnh đã chi tiêu toàn bộ số tiền huy động của nhà đầu tư như thế nào.

Theo đó, Hạnh sử dụng hơn 52 tỷ đồng vào mua cây sâm Ngọc Linh; chi trả tiền hoa hồng cho các cá nhân giới thiệu huy động vốn hơn 158 tỷ đồng; sử dụng 66 tỷ đồng mua cổ phần của Hợp tác xã Tuyết Sơn; chi cho hoạt động kinh doanh của Công ty số tiền 43 tỷ đồng.

Đáng chú ý, Hạnh đã sử dụng tiền vào việc đặt cọc, mua bán bất động sản số tiền 125 tỷ đồng.

Hạnh khai còn dùng tiền của nhà đầu tư góp vốn để mua ô tô Mercedes S450, Toyota Land Cruiser.

Song, toàn bộ bất động sản trên và ô tô trên, cảnh sát xác định Hạnh đã bán lại cho người khác và sử dụng tiền vào hoạt động công ty và trả lợi nhuận cho nhà đầu tư.

Hạnh khai nhận việc mua, đặt cọc các bất động sản, tài sản này phục vụ vào mục đích hoạt động của Công ty Mỹ Hạnh đầu tư dự án sâm Ngọc Linh.

Do dự án chưa phát sinh lãi, bị can dùng tiền đó đầu tư vào bất động sản với hy vọng có lợi nhuận để chi trả cho nhà đầu tư.