Hủy án sơ thẩm, điều tra lại vụ nữ công chức xã ở Hà Nội bị tố tham ô

Ngày 24/8, Tòa án nhân dân TP Hà Nội xét xử phúc thẩm xem xét kháng cáo của bà Nguyễn Thị Hằng, cựu công chức văn hóa xã hội xã Cự Khê, huyện Thanh Oai (cũ), Hà Nội, về tội Tham ô tài sản.

Tại phiên tòa phúc thẩm, đại diện Viện kiểm sát đã đề nghị hủy án để điều tra lại do xuất hiện nhiều tình tiết mới mà hội đồng xét xử không thể tự xác minh.

Sau quá trình xét hỏi, HĐXX quyết định hủy bản án hình sự sơ thẩm để điều tra lại.

Bị cáo Nguyễn Thị Hằng tại phiên tòa phúc thẩm (Ảnh: X.A.).

Theo bản án sơ thẩm, bà Nguyễn Thị Hằng là công chức văn hóa xã hội xã Cự Khê, được phân công phụ trách lĩnh vực lao động, thương binh và xã hội.

Bà Hằng đồng thời được giao tham mưu, trực tiếp thực hiện các nhiệm vụ liên quan việc thu, chi, quản lý quỹ đền ơn đáp nghĩa, quỹ thờ cúng liệt sĩ, theo dõi và chi trả trợ cấp, chế độ ưu đãi người có công và bảo trợ xã hội trên địa bàn.

Năm 2022, bà Hằng nhận tiền tạm ứng từ Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội huyện Thanh Oai để chi trả chế độ điều dưỡng tại gia đình cho người có công.

Trong danh sách được hưởng chế độ có ông Trần Văn Tuyến, trú tại khu đô thị Thanh Hà, xã Bình Minh, là bệnh binh 1/3.

Theo quy định, năm 2022 ông Tuyến được hưởng một lần tiền điều dưỡng tại gia đình từ nguồn Trung ương, số tiền 1.461.600 đồng.

Tòa sơ thẩm xác định bà Hằng chưa chi trả khoản tiền này cho ông Tuyến. Song khi quyết toán, thay vì nộp lại số tiền chưa chi về Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội huyện Thanh Oai cũ, bà Hằng giả chữ ký của bà Nguyễn Thị Thủy (vợ ông Tuyến) trong danh sách cấp tiền để hoàn thiện hồ sơ quyết toán.

Bản án sơ thẩm nêu, ông Tuyến mất ngày 8/4/2023 nhưng gia đình vẫn chưa nhận được khoản tiền điều dưỡng trên. Sau đó đoàn kiểm tra của Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội huyện Thanh Oai cũ kiểm tra và phát hiện sự việc.

Một ngày sau, bà Hằng chuyển 1.461.600 đồng vào tài khoản bà Thủy. Tuy nhiên, bà Thủy không nhận mà chuyển trả lại để chờ kết luận của đoàn kiểm tra.

Đến ngày 18/1/2024, đại diện lãnh đạo Đảng ủy, UBND xã Cự Khê cùng bà Hằng đến nhà xin lỗi bà Thủy và thắp hương cho ông Tuyến. Sau đó bà Thủy mới đồng ý nhận khoản tiền điều dưỡng năm 2022 của chồng.

Ngoài khoản tiền điều dưỡng, bà Hằng còn bị tòa sơ thẩm xác định có hành vi tương tự đối với 2,6 triệu đồng tiền quà dành cho ông Tuyến nhân kỷ niệm Ngày Thương binh - Liệt sĩ 27/7/2023.

Theo bản án sơ thẩm, bà Hằng nhận tạm ứng tiền quà của Chủ tịch nước và TP Hà Nội từ Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội huyện Thanh Oai cũ để chi trả.

Trong danh sách, ông Tuyến được hưởng 600.000 đồng tiền quà của Chủ tịch nước và 2 triệu đồng tiền quà của TP Hà Nội, tổng cộng 2,6 triệu đồng. Thời điểm này ông Tuyến đã mất và số tiền chưa được chi trả cho gia đình.

Tòa sơ thẩm xác định khi làm thủ tục quyết toán, bà Hằng không nộp lại 2,6 triệu đồng mà giả chữ ký bà Thủy trong hai danh sách cấp phát tiền quà để hoàn thiện hồ sơ quyết toán. Sau đó gia đình ông Tuyến vẫn không nhận được tiền.

Khi đoàn kiểm tra phát hiện sự việc ngày 18/9/2023, hôm sau bà Hằng chuyển 2,6 triệu đồng cho bà Thủy. Bà Thủy tiếp tục chuyển trả lại để chờ kết luận kiểm tra.

Đến ngày 27/9/2023, bà Hằng mang số tiền này nộp trả Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội huyện Thanh Oai.

Tòa sơ thẩm xác định bà Hằng đã giả chữ viết, chữ ký của bà Thủy để chiếm đoạt tổng cộng hơn 4 triệu đồng.

Sau khi xem xét, đánh giá chứng cứ, tòa sơ thẩm tuyên bà Nguyễn Thị Hằng phạm tội Tham ô tài sản, phạt 5 năm tù. Bà Hằng sau đó kháng cáo.