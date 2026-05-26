Hướng dẫn hơn 300 doanh nghiệp khai báo tạm trú cho người nước ngoài

Ngày 26/5, Công an tỉnh Ninh Bình tổ chức hội nghị triển khai phần mềm dùng chung của Bộ Công an về khai báo tạm trú cho người nước ngoài và thông báo lưu trú cho công dân Việt Nam.

Đại tá Lê Văn Tuấn, Phó Giám đốc Công an tỉnh Ninh Bình phát biểu chỉ đạo hội nghị (Ảnh: Công an Ninh Bình).

Đại diện hơn 300 doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh Ninh Bình có từ 20 người nước ngoài làm việc, tạm trú trở lên và cơ sở lưu trú thường xuyên có người nước ngoài tạm trú tham dự để nghe hướng dẫn.

Đại tá Lê Văn Tuấn, Phó Giám đốc Công an tỉnh Ninh Bình, nhấn mạnh việc triển khai phần mềm dùng chung giúp giảm thao tác, tiết kiệm thời gian, chi phí cho cơ sở lưu trú.

Bên cạnh đó, việc khai báo theo hướng dẫn sẽ bảo đảm dữ liệu cư trú, xuất nhập cảnh được cập nhật kịp thời, chính xác, phục vụ hiệu quả công tác quản lý và phòng, chống tội phạm. Từ đó, góp phần nâng cao hiệu quả quản lý Nhà nước, xây dựng môi trường du lịch an toàn, văn minh, thân thiện, thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội địa phương.

Phó Giám đốc Công an tỉnh Ninh Bình yêu cầu Phòng Quản lý xuất nhập cảnh hướng dẫn cụ thể quy trình, thao tác sử dụng phần mềm, kịp thời giải đáp những khó khăn, vướng mắc phát sinh trong quá trình triển khai thực hiện.

Đồng thời, đơn vị này cũng cần chủ động phối hợp tăng cường công tác kiểm tra, đôn đốc việc thực hiện tại các cơ sở lưu trú, bảo đảm dữ liệu được cập nhật đầy đủ, chính xác, đúng quy định, phục vụ hiệu quả công tác quản lý Nhà nước về an ninh trật tự.

Hơn 300 doanh nghiệp tham dự hội nghị (Ảnh: Công an Ninh Bình).

Đối với các cơ quan, doanh nghiệp, cơ sở kinh doanh lưu trú, Phó giám đốc Công an tỉnh Ninh Bình đề nghị nêu cao tinh thần trách nhiệm, nghiêm túc nghiên cứu, tiếp thu đầy đủ các nội dung được triển khai. Các doanh nghiệp cũng cần thực hiện đúng quy định về khai báo tạm trú, cập nhật thông tin đầy đủ, chính xác, đúng thời gian quy định.

Bên cạnh đó, các doanh nghiệp cần chủ động phối hợp chặt chẽ với lực lượng công an trong công tác phát hiện, cung cấp thông tin liên quan đến các trường hợp nghi vấn, vi phạm pháp luật, góp phần bảo đảm an ninh trật tự, xây dựng môi trường lưu trú an toàn, lành mạnh trên địa bàn tỉnh.

Cùng với đó, Công an tỉnh Ninh Bình đã triển khai, hướng dẫn sử dụng phần mềm dùng chung của Bộ Công an phục vụ khai báo tạm trú cho người nước ngoài và thông báo lưu trú cho công dân Việt Nam trên môi trường điện tử.

Cơ quan công an cũng giới thiệu các chức năng, tiện ích nổi bật của hệ thống mới; hướng dẫn thao tác kỹ thuật, quy trình thực hiện trên trang thông tin điện tử phục vụ công tác khai báo, thông báo lưu trú.