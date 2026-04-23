Hợp đồng giết người giá 300 triệu và 6 năm lẩn trốn của kẻ chủ mưu

Nhận 300 triệu đồng để giết người

Theo tài liệu điều tra, do mâu thuẫn cá nhân liên quan việc kinh doanh, Trần Thị Xuân Hương (52 tuổi, trú phường Bồ Đề, Hà Nội) đã thuê Phạm Tuấn Hải và Tô Thanh Hiệp sát hại anh Nguyễn Bá Mẫn (trú tại xã Ninh Hiệp, huyện Gia Lâm cũ, Hà Nội).

Cuối năm 2019, Hải nhận lời từ Hương rồi rủ Hiệp cùng tham gia. Hai người này thống nhất giá 300 triệu đồng để thực hiện vụ án. Sau đó, cả hai từ Hải Phòng lên Hà Nội, theo dõi quy luật đi lại của nạn nhân để tìm thời điểm ra tay.

Nhóm này chuẩn bị trước kế hoạch gây án, mua quần áo xe ôm công nghệ để ngụy trang, bịt kín mặt, sử dụng xe máy áp sát nạn nhân rồi nổ súng. Mục đích là tiếp cận nhanh, gây án trong thời gian ngắn và rời khỏi hiện trường ngay sau đó.

Khoảng 18h ngày 11/1/2020, khi anh Mẫn đi thể thao về đến khu vực trước cổng khu liên hiệp thể thao Ninh Hiệp, 2 người đi xe máy tiếp cận. Một người mặc đồng phục xe ôm công nghệ, cả hai đều che kín mặt. Ngay sau đó, nhóm này nổ súng khiến anh Mẫn bị thương ở vùng đầu và tay.

Sau khi gây án, 2 đối tượng nhanh chóng bỏ trốn. Nạn nhân được đưa đi cấp cứu và may mắn thoát chết.

Kẻ chủ mưu trốn truy nã gần 6 năm

Ngay sau khi vụ việc xảy ra, Công an Hà Nội phối hợp các đơn vị liên quan truy xét các nghi phạm. Chỉ sau 4 ngày, lực lượng chức năng đã bắt giữ Phạm Tuấn Hải và Tô Thanh Hiệp.

Quá trình điều tra xác định đây là vụ án có sự chuẩn bị từ trước, có người thuê, người nhận thực hiện và có kế hoạch cụ thể.

Từ lời khai của các nghi phạm cùng các tài liệu thu thập được, cơ quan điều tra làm rõ Trần Thị Xuân Hương là người bị cho là đứng sau thuê nhóm này gây án.

Ngày 7/2/2020, Cơ quan Cảnh sát điều tra ra quyết định khởi tố bị can, lệnh bắt tạm giam đối với Hương về tội Giết người. Tuy nhiên, trước khi lệnh bắt được thi hành, Hương đã bỏ trốn khỏi nơi cư trú.

Đến tháng 8/2020, cơ quan điều tra ra quyết định truy nã đối với người phụ nữ này.

Trong thời gian lẩn trốn, Hương di chuyển qua nhiều địa phương. Theo Công an Hà Nội, người này từng xuất cảnh trái phép qua đường tiểu ngạch để tránh bị phát hiện.

Sau 6 năm, ngày 22/4, Văn phòng Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Hà Nội đã vận động thành công Trần Thị Xuân Hương ra đầu thú. Bước đầu, Hương thừa nhận có liên quan đến vụ thuê 2 người từ Hải Phòng nổ súng sát hại anh Nguyễn Bá Mẫn.

Việc Hương ra đầu thú là diễn biến mới trong quá trình điều tra, xử lý vụ án từng gây chú ý dư luận bởi tính chất manh động, có tổ chức và được cho là xuất phát từ mâu thuẫn làm ăn.

Vụ án đã được bàn giao Phòng Cảnh sát hình sự Công an TP Hà Nội tiếp tục điều tra, củng cố hồ sơ, làm rõ toàn bộ vai trò, hành vi của những người liên quan để xử lý theo quy định pháp luật.