VKSND Tối cao vào vừa hoàn tất cáo trạng truy tố 5 bị can trong vụ án Vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng, Gây ô nhiễm môi trường, xảy ra tại Công ty TNHH Tân Thuận Phong, Công ty TNHH Thương mại và Sản xuất vật liệu xây dựng Đông Phương 3 và Công ty TNHH Thương mại và dịch vụ Hồng Vận.

Theo cáo trạng, từ năm 2021 đến tháng 8/2025, trong quá trình điều hành Công ty Tân Thuận Phong, Bùi Văn Bình chỉ đạo nhân viên lập hai hệ thống sổ kế toán để theo dõi riêng doanh thu kê khai thuế và doanh thu thực tế.

Bùi Văn Bình (áo đen) thời điểm nhận các quyết định tố tụng (Ảnh: Công an cung cấp).

Cụ thể, Bình giao Nguyễn Thị Tiến, kế toán trưởng, cùng các nhân viên kế toán theo dõi doanh thu căn cứ chứng từ thu để kê khai, nộp thuế. Trong khi đó, Phan Thị Hương Giang, phó trưởng phòng kế toán và Phạm Thị Xuân, thủ quỹ, được giao sử dụng phần mềm Excel để cập nhật toàn bộ doanh thu của công ty, kể cả những khoản không có chứng từ thu và không kê khai thuế.

Theo cáo trạng, bằng thủ đoạn này, Công ty Tân Thuận Phong đã bỏ ngoài sổ sách doanh thu hơn 410 tỷ đồng, gây thiệt hại cho ngân sách Nhà nước hơn 12 tỷ đồng tiền thuế giá trị gia tăng.

Cũng theo cáo trạng, Công ty Đông Dương 3 không có chức năng tiếp nhận, xử lý chất thải rắn thông thường. Từ tháng 4/2025 đến ngày 9/9/2025, Bùi Văn Bình, Bùi Đức Huy thống nhất chuyển giao 984.930kg cát cháy là chất thải rắn thông thường đề Bùi Đình Chung sử dụng làm vật liệu chôn lấp trái phép tại khuôn viên Công ty Hồng Vận.

Ngoài ra, cáo trạng còn đề cập đến chi tiết Trần Thị Giáng Hương (vợ hai của Bình) đưa cho Bùi Minh Cường 20 triệu đồng và 49.300 USD.

Theo cáo trạng, Bùi Minh Cường là cán bộ của Cục Cảnh sát phòng, chống tội phạm về môi trường, được phân công trong tổ công tác thi hành lệnh khám xét chỗ ở của Bùi Văn Bình. Khi Bình bị tạm giam tại Trại tạm giam T16, Hương nhờ Cường hướng dẫn thủ tục gửi tiếp tế thuốc đặc trị bệnh cho Bình. Sau khi gửi được thuốc, Hương đưa cho Cường 20 triệu đồng để cảm ơn.

Kết quả điều tra xác định thủ tục thăm gặp, tiếp tế của Bùi Văn Bình được thực hiện theo quy định. Việc Hương đưa tiền cảm ơn Cường sau khi Hương thực hiện xong thủ tục tiếp tế nên chưa có căn cứ để xử lý Bùi Minh Cường về tội Nhận hối lộ, chưa có căn cứ để xử lý Hương về tội Đưa hối lộ.

Cũng theo cáo trạng, ngày 15/10/2025, Hương hẹn gặp Cường và tự để vào ô tô của Cường hộp bánh trong có 49.300 USD (tương đương hơn 1,2 tỷ đồng).

Khi phát hiện trong hộp bánh có tiền, Cường đã gọi điện cho Hương để trả lại nhưng không liên hệ được nên ngày 21/10/2025, Cường đã nhờ Bùi Thùy Linh (con gái của Bình) nhận hộ số tiền để đưa lại cho Hương.

Do vậy, hành vi của Hương không có dấu hiệu phạm tội Đưa hối lộ, Bùi Minh Cường không phạm tội Nhận hối lộ.

Nhận thức được hành vi của mình vi phạm quy định của ngành công an nên Cường đã làm đơn xin xuất ngũ. Ngày 6/1, Cục Cảnh sát phòng, chống tội phạm về môi trường đã làm thủ tục xuất ngũ đối với Bùi Minh Cường.