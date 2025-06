Hơn 600 người tham gia giải chạy “Vì cộng đồng không ma túy”

Hơn 600 vận động viên đã cùng nhau tranh tài tại Giải chạy phong trào “Chung một quyết tâm - Vì cộng đồng không ma túy” diễn ra sáng 29/6 tại thành phố Vinh, Nghệ An. Sự kiện là một trong chuỗi hoạt động ý nghĩa hưởng ứng Tháng hành động phòng, chống ma túy năm 2025.

Giải chạy thu hút sự tham gia của đông đảo cán bộ, chiến sĩ, học sinh, sinh viên và người dân, cùng với sự hiện diện của lãnh đạo Tỉnh ủy, Hội đồng nhân dân, UBND tỉnh Nghệ An và đại diện các sở, ban, ngành, tổ chức đoàn thể.

Sau màn chạy đồng hành 1km trên tuyến đường Trường Thi - Lê Nin, các vận động viên đã chính thức tranh tài ở hai cự ly 5km và 10km.

Hơn 600 vận động viên đã tham gia Giải chạy phong trào với chủ đề “Chung một quyết tâm - Vì cộng đồng không ma túy” (Ảnh: Quang Dũng).

Phát biểu tại lễ phát động, Đại tá Nguyễn Duy Thanh, Phó Giám đốc Công an tỉnh Nghệ An, nhấn mạnh: “Ma túy là hiểm họa toàn cầu, đe dọa nghiêm trọng đến sức khỏe, an ninh trật tự và sự phát triển kinh tế - xã hội”.

Ông cũng cho biết với vị trí địa lý giáp ranh khu vực “Tam giác vàng”, Nghệ An là điểm nóng tiềm ẩn nhiều nguy cơ phức tạp về ma túy.

Dù lực lượng chức năng đã triển khai nhiều biện pháp quyết liệt, Đại tá Thanh nhận định các đối tượng phạm tội vẫn không ngừng thay đổi thủ đoạn để đối phó. Do đó, ông kêu gọi các cấp, ngành, tổ chức đoàn thể tăng cường tuyên truyền, nâng cao nhận thức cho cộng đồng, đặc biệt là giới trẻ, về tác hại khôn lường của ma túy.

Sau lễ phát động, các vận động viên đã bước vào phần thi đấu đầy sôi nổi. Kết quả chung cuộc, giải Nhất các cự ly đã thuộc về các cá nhân xuất sắc: Ngô Đình Trung (5km nam), Bùi Thị Nhuận (5km nữ), Lê Văn Hương (10km nam) và Băng Thạch Long Trinh (10km nữ).

Ban tổ chức đã trao giấy chứng nhận, kỷ niệm chương cùng phần thưởng tiền mặt cho các vận động viên đạt giải nhất, nhì, ba.

Giải chạy không chỉ tạo ra một sân chơi thể thao lành mạnh, mà còn góp phần mạnh mẽ lan tỏa thông điệp “Nói không với ma túy”, khơi dậy tinh thần sống khỏe, sống tích cực và chung tay xây dựng một cộng đồng an toàn, văn minh, không ma túy.