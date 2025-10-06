Hơn 50 tin tố giác từ nhân dân giúp công an tìm nghi phạm Lê Sỹ Tùng

Chiều 6/10, Công an tỉnh Đồng Nai tổ chức buổi họp báo thông tin về kết quả điều tra vụ án đặc biệt nghiêm trọng "Giết người, cướp tài sản" xảy ra ngày 2/10 tại xã Đak Nhau, làm 3 người tử vong.

Nghi phạm nghiện game nặng

Chiều 5/10, lực lượng công an đã bắt giữ Lê Sỹ Tùng (33 tuổi, ngụ thị xã Phước Long, Bình Phước cũ). Tùng được cho là nghi phạm dùng súng bắn tử vong 3 người ở cơ sở thu mua nông sản Thiên Hạnh tại xã Đak Nhau.

Bước đầu cảnh sát xác định, nghi phạm nghiện game nặng. Tại cơ quan chức năng, Tùng khai động cơ sát hại 3 người ở cơ sở thu mua nông sản Thiên Hạnh là "thực hiện nhiệm vụ mà trong game giao cho người chơi".

Khi gây án, Tùng dùng túi vải để hứng vỏ đạn, không cho rơi xuống đất nhằm tránh để lại dấu vết, gây khó khăn cho cơ quan điều tra.

Tang vật vụ án được cơ quan công an thu giữ

3 nạn nhân bị đạn bắn

Sáng 3/10, người dân phát hiện 3 người tử vong tại đại lý thu mua nông sản Thiên Hạnh. Công an tỉnh Đồng Nai xác định danh tính 3 người tử vong gồm: Ông Đỗ Duy Thiên (47 tuổi, chủ nhà), Đỗ Tiến T. (11 tuổi, cháu ông Thiên) và bà Chu Hồng Hạnh (48 tuổi, vợ ông Thiên).

Theo Công an tỉnh Đồng Nai, sau khi khám nghiệm hiện trường, tử thi, cơ quan điều tra xác định cả ba nạn nhân tử vong do bị tên cướp bắn vào đầu. Trích xuất hình ảnh từ camera của gia đình vào thời điểm xảy ra vụ án mạng, cơ quan chức năng phát hiện có một người đàn ông đội mũ bảo hiểm trùm kín mặt và đeo khẩu trang xuất hiện trong sân nhà nạn nhân. Bên hông anh ta đeo vật giống súng tự chế.

Khoảnh khắc bắt giữ nghi phạm

