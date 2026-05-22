Hơn 300 người diễn tập xử lý tình huống gây rối tại sân bay Nội Bài

Công an cửa khẩu Cảng hàng không quốc tế Nội Bài, Cục Quản lý xuất nhập cảnh, Bộ Công an đã chủ trì diễn tập khẩn nguy an ninh đối phó với hành vi can thiệp bất hợp pháp cấp cơ sở năm 2026 vào chiều 21/5.

Tình huống giả định là đám đông tụ tập, gây rối tại nhà ga hành khách, Cảng hàng không quốc tế Nội Bài.

Cuộc diễn tập có sự tham gia của hơn 300 cán bộ, chiến sĩ, nhân viên và 22 phương tiện từ nhiều lực lượng, gồm Công an cửa khẩu Cảng hàng không quốc tế Nội Bài, Cảng vụ hàng không miền Bắc, Phòng An ninh nội địa Công an TP Hà Nội và các đơn vị liên quan.

Tình huống diễn tập (Ảnh: Công an cung cấp).

Theo kịch bản, trong điều kiện thời tiết xấu kéo dài, nhiều chuyến bay bị chậm, hủy chuyến. Tại khu vực quầy làm thủ tục của một hãng hàng không, hành khách chen lấn, gây mất an ninh trật tự.

Lợi dụng sự bức xúc của hành khách, khoảng 10 đối tượng kích động, quay video, livestream lên mạng xã hội nhằm gây mất ổn định tình hình. Công an cửa khẩu Cảng hàng không quốc tế Nội Bài phối hợp các lực lượng nhanh chóng triển khai phương án xử lý.

Sau khi khống chế, bắt giữ các đối tượng, lực lượng chức năng bảo vệ hiện trường, kiểm tra khu vực, rà soát nguy cơ mất an toàn, bảo đảm an ninh để bàn giao địa bàn cho Cảng hàng không quốc tế Nội Bài khắc phục hậu quả, đưa hoạt động trở lại bình thường.

Diễn tập khống chế đối tượng (Ảnh: Công an cung cấp).

Buổi diễn tập gồm 2 giai đoạn: Đối phó ban đầu và khắc phục hậu quả. Trước khi diễn tập chính thức tại sảnh nhà E, Nhà ga hành khách T1, các lực lượng đã huấn luyện, hợp luyện và tổng duyệt từ ngày 17 đến 20/5.

Theo Đại tá Nguyễn Hữu Khánh, Trưởng Công an cửa khẩu Cảng hàng không quốc tế Nội Bài, Phó trưởng Ban Chỉ đạo diễn tập, hoạt động này nhằm kiểm tra, đánh giá năng lực sẵn sàng chiến đấu của cán bộ, chiến sĩ; đồng thời nâng cao năng lực lãnh đạo, chỉ huy, điều hành và khả năng phối hợp giữa các lực lượng.

Ban Chỉ đạo đánh giá cuộc diễn tập đạt mục tiêu đề ra, thể hiện tinh thần chủ động, khả năng hiệp đồng linh hoạt giữa các lực lượng trong xử lý tình huống phức tạp liên quan an ninh, trật tự và hoạt động xuất nhập cảnh.

Phát biểu tại buổi diễn tập, Thiếu tướng Nguyễn Bá Tuấn, Phó Cục trưởng Cục Quản lý xuất nhập cảnh, đề nghị các đơn vị tiếp tục rút kinh nghiệm, rà soát hạn chế, chủ động nắm chắc tình hình, xây dựng phương án, bố trí lực lượng và phương tiện để sẵn sàng ứng phó trong mọi tình huống.

Ông cũng yêu cầu đẩy mạnh ứng dụng khoa học công nghệ, rà soát hệ thống camera giám sát, công cụ hỗ trợ; đồng thời xây dựng tài liệu kế hoạch khẩn nguy an ninh để không bị động khi xảy ra tình huống thật.