Hơn 30 thanh thiếu niên hỗn chiến kinh hoàng, 3 người bị chém dã man

Ngày 13/5, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh An Giang cho biết 33 đối tượng này thuộc hai nhóm có mâu thuẫn từ trước, tạm gọi là nhóm Rạch Giá và nhóm Giục Tượng. Để giải quyết ân oán, hai nhóm đã hẹn nhau vào lúc 1h ngày 10/5 tại đường Phan Thị Ràng, phường Rạch Giá.

Nhóm Rạch Giá do Nguyễn Thành Tài cầm đầu, quy tụ hơn 20 đối tượng, trang bị dao tự chế, mã tấu, chĩa 3 mũi. Nhóm Giục Tượng do Nguyễn Duy Trường dẫn dắt, cùng với Nguyễn Trọng Đô, Trần Duy Khánh, Nguyễn Văn Lộc và hàng chục đối tượng khác, mang theo bom xăng và dao tự chế.

Đúng giờ hẹn, hai nhóm đi trên nhiều xe mô tô, mang theo hung khí lao vào tấn công nhau. Trong cuộc hỗn chiến, nhóm Giục Tượng yếu thế hơn đã bỏ chạy về hướng Cầu Quay. Nhóm Rạch Giá truy đuổi khoảng 400m nhưng các thành viên nhóm Giục Tượng đã thoát thân, chỉ còn 3 đối tượng Đô, Khánh và Lộc chạy vào núp trước một quán ăn.

Tại đây, cả ba bị nhóm Rạch Giá phát hiện và xông vào chém tới tấp. Sau khi nhóm Rạch Giá rời đi, các nạn nhân được đồng bọn quay lại đưa vào Bệnh viện Đa khoa Kiên Giang cấp cứu.

Lực lượng chức năng đã nhanh chóng vào cuộc truy xét và bắt giữ 33 đối tượng liên quan, trong đó có 22 đối tượng thuộc nhóm Rạch Giá và 11 đối tượng thuộc nhóm Giục Tượng.

Các đối tượng đang bị tạm giữ (Ảnh: Công an cung cấp).

Tại cơ quan công an, các đối tượng Nguyễn Thành Tài, Nguyễn Bá Anh, Nguyễn Tuấn Khang đã thừa nhận trực tiếp cầm dao chém Đô, Khánh, Lộc. Các đối tượng còn lại cũng thừa nhận hành vi đi cùng và mang theo hung khí tham gia đánh nhau.

Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh An Giang khẳng định thông tin có người tử vong sau vụ chém nhau là sai sự thật. Hiện tại, Đô, Khánh và Lộc vẫn đang được điều trị tại bệnh viện.

Cơ quan công an đang tiếp tục truy xét, bắt giữ các đối tượng còn lại và kêu gọi những người có liên quan sớm đến cơ quan công an đầu thú để nhận được sự khoan hồng của pháp luật.