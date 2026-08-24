Hơn 150 người đội mưa vào rừng sâu truy tìm nghi can giết em ruột

Sáng 24/8, ông Hạ Bá Thái, Chủ tịch UBND xã Na Ngoi (Nghệ An), cho biết các lực lượng chức năng đang nỗ lực truy tìm nghi can giết người Vừ Bá Lỉa (38 tuổi, trú tại bản Phù Khả, xã Na Ngoi).

Trước đó, khoảng 23h ngày 21/8, cơ quan chức năng tiếp nhận thông tin từ Ban quản lý bản Phù Khả về việc Vừ Bá Lỉa dùng dao đâm tử vong em trai ruột V.B.B. (36 tuổi). Sau khi gây án, Vừ Bá Lỉa đã bỏ trốn vào rừng sâu.

Địa bàn rộng, hiểm trở, thời tiết bất lợi khiến công tác truy tìm khó khăn (Ảnh: T. Tuấn).

Công an xã Na Ngoi đã tổ chức lực lượng, phối hợp với các đơn vị liên quan tổ chức truy tìm nghi can Vừ Bá Lỉa. Tuy nhiên, địa bàn rộng, núi rừng hiểm trở khiến công tác truy tìm gặp nhiều khó khăn.

Theo ông Hạ Bá Thái, sáng 24/8, ngoài lực lượng công an, quân sự, 2 đồn biên phòng và Đoàn kinh tế quốc phòng đóng chân trên địa bàn cùng lực lượng an ninh trật tự cơ sở, dân quân tự vệ, địa phương đã huy động thêm nhân dân các bản tham gia truy tìm đối tượng Lỉa.

“Lực lượng truy tìm được huy động khoảng hơn 150 người. Ngoài việc mở rộng truy tìm trong các cánh rừng sâu, chúng tôi bố trí lực lượng chốt chặn dọc tuyến biên giới ngăn chặn nghi can Vừ Bá Lỉa bỏ trốn ra nước ngoài. Địa bàn rộng, đồi núi hiểm trở, dân cư thưa thớt và mưa lớn là trở ngại đối với công tác truy tìm”, ông Hạ Bá Thái thông tin.