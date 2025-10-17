Hôm nay, TAND tỉnh Hưng Yên xử phúc thẩm vụ gà lôi trắng

Có 5 luật sư sẽ tham gia bào chữa miễn phí cho bị cáo Thái Khắc Thành.

Trước đó, phiên tòa phúc thẩm dự kiến diễn ra ngày 19/9, tuy nhiên đã được lùi sang ngày 17/10 do thay đổi lịch công tác của hội đồng xét xử.

Theo hồ sơ vụ án, bị cáo Thái Khắc Thành bị truy tố về tội Vi phạm quy định về bảo vệ động vật nguy cấp, quý, hiếm theo điểm b, khoản 2, Điều 244 Bộ luật Hình sự. Cơ quan chức năng xác định bị cáo đã mua, nuôi và bán 13 cá thể gà lôi trắng – loài thuộc danh mục động vật được pháp luật bảo vệ.

Bị cáo Thái Khắc Thành (Ảnh: Đ.X.).

Cụ thể, bị cáo mua một con trống từ Cần Thơ, đổi một con chim khác lấy hai con mái ở Nghệ An. Sau thời gian nuôi, ba cá thể này sinh sản thêm 10 con non. Tháng 3/2025, bị cáo rao bán 10 con gà non, nhận tiền đặt cọc và khi vận chuyển giao hàng thì bị lực lượng chức năng phát hiện, bắt giữ.

Tại phiên sơ thẩm, TAND khu vực 5 – Hưng Yên tuyên phạt bị cáo 6 năm tù và phạt bổ sung 30 triệu đồng. Tuy nhiên, sau đó TAND tỉnh Hưng Yên kháng nghị, cho rằng cấp sơ thẩm chưa áp dụng đúng quy định pháp luật mới.

Theo Thông tư 27/2025/TT-BNNMT có hiệu lực từ ngày 1/7, loài gà lôi trắng được xếp vào nhóm IIB thay vì nhóm IB như trước đây. Việc thay đổi phân nhóm này có thể ảnh hưởng đến việc xác định khung hình phạt.

Sau khi kháng nghị được chấp nhận, biện pháp ngăn chặn đối với bị cáo được thay đổi từ tạm giam sang cấm đi khỏi nơi cư trú để chờ xét xử phúc thẩm.

Phiên tòa phúc thẩm hôm nay sẽ xem xét lại toàn bộ nội dung vụ án, đặc biệt là việc áp dụng quy định pháp luật về bảo vệ động vật quý hiếm đối với loài gà lôi trắng.