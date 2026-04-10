Hội Phụ nữ Bộ Công an ký chương trình hỗ trợ phụ nữ biên giới Gia Lai

Ngày 10/4, Cục Công tác đảng và công tác chính trị Bộ Công an cho biết Hội Phụ nữ Bộ Công an vừa phối hợp với Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh Gia Lai tổ chức lễ ký kết Chương trình “Đồng hành cùng phụ nữ biên cương” giai đoạn 2026-2030 và triển khai chuỗi hoạt động an sinh xã hội năm 2026.

Thiếu tướng Ngô Hoài Thu, Phó Cục trưởng Cục Công tác chính trị, Trưởng Ban Phụ nữ Công an nhân dân, chủ trì buổi lễ.

Hoạt động được triển khai nhằm cụ thể hóa chủ trương của Đảng, Nhà nước về phát triển toàn diện vùng đồng bào dân tộc thiểu số, miền núi, biên giới; chăm lo an sinh xã hội, hỗ trợ người yếu thế, không để ai bị bỏ lại phía sau. Đây cũng là bước triển khai chương trình phối hợp giữa Trung ương Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam và Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng.

Tập trung an sinh, sinh kế và nâng cao năng lực số

Theo nội dung ký kết, giai đoạn 2026-2030, Hội Phụ nữ Bộ Công an và Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh Gia Lai sẽ tập trung vào nhiều nhiệm vụ trọng tâm như nâng cao nhận thức, nhất là năng lực số cho phụ nữ, cán bộ, công chức, giáo viên và lực lượng công an ở địa bàn cơ sở.

Chương trình đồng thời đẩy mạnh các hoạt động an sinh xã hội, hỗ trợ sinh kế, đầu tư công trình dân sinh, khám bệnh, tư vấn chăm sóc sức khỏe cho người dân; trao tặng “Mái ấm tình thương”, “Phòng máy tính cho em”; triển khai “Nha khoa học đường”, “Bữa ăn dinh dưỡng học đường”, công trình nước sạch...

Hội Phụ nữ Bộ Công an - Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh Gia Lai ký kết Chương trình “Đồng hành cùng phụ nữ biên cương” giai đoạn 2026-2030 (Ảnh: Bộ Công an).

Theo ban tổ chức, đây là mô hình phối hợp có tính liên kết thực chất, bổ trợ hiệu quả và có sức lan tỏa bền vững, gắn công tác Hội với nhiệm vụ bảo đảm an ninh, trật tự ở địa bàn cơ sở trong tình hình mới.

Thiếu tướng Ngô Hoài Thu nhấn mạnh, trong những năm qua, chương trình “Đồng hành cùng phụ nữ biên cương” luôn là một nội dung quan trọng trong công tác của Hội Phụ nữ Bộ Công an.

Thông qua các hoạt động thiết thực, chương trình đã góp phần giáo dục truyền thống đoàn kết, yêu nước, tương thân tương ái, đồng thời vận động người dân tích cực tham gia phong trào toàn dân bảo vệ chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới quốc gia.

Trao mái ấm, học bổng, hỗ trợ hơn 1.500 người dân vùng biên

Trong khuôn khổ chương trình, từ ngày 6/4 đến 9/4, Hội Phụ nữ Bộ Công an phối hợp với các đơn vị đồng hành tổ chức hàng loạt hoạt động an sinh xã hội tại địa phương.

Cụ thể, chương trình trao tặng 6 “Mái ấm tình thương”; nhận đỡ đầu 2 trẻ mồ côi đến năm 18 tuổi; trao học bổng cho 10 học sinh có hoàn cảnh khó khăn; triển khai công trình “Thắp sáng đường biên”; tặng 2 “Phòng học máy tính cho em” và 200 suất học bổng tiếng Anh; hỗ trợ 10 mô hình sinh kế cho phụ nữ.

Trao tặng tủ sách pháp luật cho cán bộ, chiến sĩ Công an xã (Ảnh: Bộ Công an).

Bên cạnh đó, các đơn vị còn tổ chức khám, chữa bệnh, chăm sóc sức khỏe cho người dân; thực hiện “Bữa ăn dinh dưỡng học đường”, khám răng, tư vấn chăm sóc răng miệng cho học sinh; tập huấn “Bình dân học vụ AI - lan tỏa tri thức số nơi biên cương”; tuyên truyền pháp luật về phòng, chống tội phạm mua bán người và xâm hại trẻ em cho hơn 1.500 người.

Tổng nguồn lực thực hiện chương trình đạt hơn 3,2 tỷ đồng, thể hiện sự chung tay của Hội Phụ nữ Bộ Công an, Hội Phụ nữ Công an các đơn vị, địa phương, Công an tỉnh Đắk Lắk cùng các cơ quan, đơn vị đồng hành đối với người dân tại 2 xã Ia O và Ia Dom.

Theo ban tổ chức, với cách làm bài bản, gắn trách nhiệm với tình cảm, Chương trình “Đồng hành cùng phụ nữ biên cương” tại Gia Lai không chỉ mang ý nghĩa an sinh xã hội mà còn góp phần củng cố khối đại đoàn kết toàn dân, giữ vững ổn định địa bàn và tăng cường niềm tin của người dân nơi biên giới.