Hoãn xử vụ “chạy” hồ sơ tâm thần tại Viện Pháp y Biên Hòa

Ngày 18/5, TAND TP Đồng Nai mở phiên tòa sơ thẩm xét xử 42 bị cáo trong vụ án xảy ra tại Viện Pháp y tâm thần Trung ương Biên Hòa.

Theo đó, bị cáo Bùi Thế Hùng (65 tuổi, cựu Viện trưởng Viện Pháp y tâm thần Trung ương Biên Hòa) cùng các đồng phạm bị đưa ra xét xử về các tội Nhận hối lộ, Môi giới hối lộ và Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ.

Liên quan vụ án, Võ Thị Thanh Mai (39 tuổi, vợ “siêu lừa” Nguyễn Thái Luyện) bị xét xử về tội Đưa hối lộ.

Đại diện Viện kiểm sát đề nghị hoãn phiên tòa (Ảnh: Phước Tuần).

Trong phần thủ tục, thư ký phiên tòa cho biết các bị cáo đang được tại ngoại đều có mặt, trong khi các bị cáo bị tạm giam vắng mặt.

Cũng theo thư ký phiên tòa, hàng chục luật sư bào chữa cho các bị cáo không có mặt tại tòa. Ngoài ra, 32 người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan cũng vắng mặt không lý do.

Đại diện Viện KSND tỉnh Đồng Nai đề nghị HĐXX hoãn phiên tòa nhằm đảm bảo quyền và lợi ích hợp pháp cho các bị cáo cũng như những người liên quan.

Sau khi hội ý, HĐXX quyết định hoãn phiên tòa, thời gian mở lại sẽ được ấn định vào ngày 15/6 và sẽ kéo dài trong 5 ngày làm việc.

Theo cáo trạng, các bị cáo không chỉ bị cáo buộc làm sai lệch kết luận giám định tâm thần mà còn thực hiện nhiều sai phạm khác như nhận tiền để chuyển khoa điều trị, làm giả hồ sơ bệnh án, lợi dụng chức vụ, quyền hạn để chỉ đạo chi sai kinh phí, thậm chí cho các đối tượng đang điều trị bắt buộc được về nhà trái quy định.

Trong đó, bị cáo Bùi Thế Hùng bị cáo buộc nhận hối lộ 1,25 tỷ đồng, hưởng lợi cá nhân 270 triệu đồng; môi giới hối lộ 250 triệu đồng và lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ để chỉ đạo chi sai hơn 9,3 tỷ đồng.

Các bị cáo tại tòa (Ảnh: Phước Tuần).

Hồ sơ vụ án còn thể hiện, người thân của các bị can, bị cáo trong nhiều vụ án khác đã tìm cách tiếp cận trực tiếp hoặc thông qua trung gian, đưa từ 20 triệu đồng đến 700 triệu đồng nhằm “mua” kết luận giám định theo hướng có lợi.

Theo cáo buộc, Võ Thị Thanh Mai đã giúp sức tích cực cho chồng thực hiện hành vi lừa đảo hơn 4.500 khách hàng, chiếm đoạt trên 2.466 tỷ đồng. Để được giảm nhẹ hình phạt, Mai bị cáo buộc đã chi 80 triệu đồng nhằm “chạy” hồ sơ bệnh án tâm thần.

Tháng 5/2023, TAND Cấp cao tại TPHCM (nay là Tòa Phúc thẩm TAND Tối cao tại TPHCM) tuyên phạt Võ Thị Thanh Mai 23 năm tù về các tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản và Rửa tiền, giảm 7 năm tù so với án sơ thẩm. Theo bản án phúc thẩm, Mai được giảm nhẹ hình phạt do đã nhận thức được hành vi sai phạm và khắc phục hậu quả với số tiền gần 13 tỷ đồng.