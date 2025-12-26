Hoãn phiên xử người đàn ông hành hung phụ nữ trong chung cư ở Hà Nội

Sáng 26/12, TAND Khu vực 2 Hà Nội mở phiên tòa xét xử sơ thẩm bị cáo Đặng Chí Thành (31 tuổi) về tội Gây rối trật tự công cộng.

Tại phần thủ tục, Hội đồng xét xử (HĐXX) thông báo, quá trình điều tra vụ án có 3 luật sư bào chữa cho bị cáo song tại phiên tòa hôm nay cả 3 luật sư đều có đơn xin hoãn phiên tòa.

Nội dung trong đơn thể hiện, vào thời điểm diễn ra phiên xét xử bị cáo Đặng Chí Thành, các luật sư tham gia vụ án khác nên không thể tham dự phiên tòa.

Sau đó, bị cáo Đặng Chí Thành cũng xin hoãn phiên tòa.

Sau ít phút hội ý, HĐXX thông báo hoãn phiên tòa và mở lại vào 9h ngày 7/1/2026.

Cáo trạng thể hiện, chị T. (28 tuổi) và chị A. (30 tuổi, vợ của Đặng Chí Thành) cùng sinh sống tại chung cư Sky Central, số 176 Định Công, phường Phương Liệt (Hà Nội).

Bị cáo Đặng Chí Thành tại phiên tòa (Ảnh: Nguyễn Hải).

Khoảng 22h ngày 4/8, tại khu vực sân chơi sảnh B1 của chung cư, chị T. và chị A. xảy ra mâu thuẫn, cãi nhau liên quan đến việc trông con, dẫn đến việc con chị T. đánh con chị A..

Sau đó, chị A. yêu cầu chị T. giải quyết và xin lỗi nhưng không được chấp nhận nên đã gọi điện cho chồng là Đặng Chí Thành xuống sảnh để giải quyết vụ việc.

Đến nơi xảy ra mâu thuẫn, Thành thấy vợ đang cãi nhau nên can ngăn rồi hai bên ra về. Song khi nghe vợ kể lại việc bị chửi bới và cho rằng con mình bị nói xấu, Thành tỏ ra bức xúc.

Đến 22h10 ngày 9/8, khi thấy chị T. đang đứng tại sảnh B1, Thành tiến đến nói chuyện và yêu cầu chị này xin lỗi.

HĐXX công bố hoãn phiên xét xử (Ảnh: Nguyễn Hải).

Do chị T. không đồng ý và bỏ đi về phía cửa thang máy, Thành đã chạy theo, tát hai cái vào má chị T, tiếp đó dùng chân đá một cái và dùng tay đấm liên tiếp nhiều cái vào vùng mặt, đầu nạn nhân.

Không dừng lại ở đó, tại khu vực sảnh thang máy B1, nơi có đông người qua lại, Thành còn liên tục chửi bới, đe dọa chị T., gây mất an ninh, trật tự tại khu dân cư.

Tại cơ quan chức năng, bị cáo Thành khai nhận nguyên nhân dẫn đến hành vi trên là do bức xúc vì cho rằng vợ bị nói xấu. Bị cáo cho biết việc chửi bới, đe dọa và hành hung chị T. xuất phát từ việc không làm chủ được bản thân, không có ý định tước đoạt tính mạng của nạn nhân.